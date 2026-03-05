Эскалация на Ближнем Востоке: что будет с топливом?

Тысячи нефтяных танкеров скопились в Персидском заливе и не рискуют пройти по Ормузскому проливу, после угрозы атак от иранской стороны. На фоне этого, в ряде стран Азии возник ажиотажный спрос на топливо.

Но эксперты говорят, у стран крупных потребителей энергоресурсов как правило имеются запасы нефти на несколько месяцев. Такая практика выработана после прошлых нефтяных кризисов.

«Я не верю что он долгое время будет закрыть так как это влияет на все страны залива и на потребителей. Блумберг пишет что Китай требует от Ирана не перекрывать пролив, не перекрывать пролив не мешать поставкам энергоресурсов потому что В настоящее время Китай в целом около 50-60% потребления нефти импортирует из Персидского залива, в том числе и из Ирана. Поэтому, естественно, любой длительный период будет невыгоден Китаю», — Олжас Байдильдинов, член клуба экспертов при сенате парламента РК.

Трейдеры всё больше обеспокоены происходящим, канал поставок фактически перекрыт, и говорят о повышении цен на нефть.

Но казахстанские эксперты говорят, основной скачок цен уже произошёл. Дальнейший рост возможен в случае если конфликт затянется надолго и дестабилизация в регионе усилится.

«Мир не находится в настолько критической ситуации, особенно с началом войны, мы знаем, что ОПЕК+, было заседание, где они экстренно приняли решение поднять дополнительные объемы добычи нефти на 206 тысяч баррелей в сутки. Так что какого-то существенного большого дефицита нефти, наверное, ожидать не стоит. А значит, текущий рост цен на нефть, который сейчас торгуется с очень большой премией, где-то 80-82 доллара за баррель», — Арман Бейсембаев, финансовый советник.

Сейчас ситуация вокруг Ормузского пролива остаётся неопределённой. Иран входит в тройку мировых лидеров по объёму доказанных запасов нефти.

На пресс-конференции, президент США Дональд Трамп заявил, что рост цен на нефть будет краткосрочным.

И после завершения военных действий котировки станут даже ниже прежних уровней.