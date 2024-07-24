Обеспечение безопасности детей: департамент по ЧС Шымкента проводит разъяснительные работы

Департамент по ЧС провел акции по установке защитных замков-фиксаторов на окна в квартирах социально уязвимых групп населения, за счет средств районных акиматов и спонсоров.

В рамках этих акций в 40 квартирах было установлено 56 оконных фиксаторов.

Сотрудники департамента ЧС планируют провести масштабную акцию, с привлечением волонтеров по предотвращению выпадения детей из окон многоэтажных домов.

Эта акция будет проходить в местах массового скопления людей, таких как Арбат, парки, скверы и дворы жилых домов.

Необходимо отметить, что в соответствии с законодательством Республики Казахстан обеспечение безопасности ребенка является прямой обязанностью родителей.

В статье 127 кодекса РК «Об административных правонарушениях» указано, что невыполнение этих обязанностей влечет за собой административное наказание.

Кроме того, за ненадлежащее выполнение обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья ребенка в опасных для жизни или здоровья ситуациях предусмотрена ответственность по статьям 119 и 141 уголовного кодекса РК.

Уважаемые жители и гости города, не оставляйте детей без присмотра.

По возможности приобретайте и устанавливайте ограничители-фиксаторы на окна, чтобы предотвратить несчастные случаи.

Департамент напоминает, что безопасность детей должна быть приоритетом для каждого родителя.

Особое внимание следует уделять окнам в многоэтажных домах, так как они представляют особую опасность для детей.

Установка фиксаторов на окна является важной мерой предосторожности, которая может предотвратить трагические инциденты.

Сотрудники департамента также продолжают проводить информационно-разъяснительные работы среди населения.

Они распространяют памятки и проводят беседы о важности установки оконных фиксаторов и других мер безопасности в домах с маленькими детьми.

В завершение, департамент призывает всех жителей города быть бдительными и заботиться о безопасности своих детей.

Регулярно проверяйте состояние окон и дверей в своем доме, устанавливайте необходимые устройства для предотвращения несчастных случаев и всегда держите детей под присмотром.

Эти простые меры помогут защитить самых маленьких и беззащитных членов нашего общества от возможных угроз и обеспечат им безопасное детство.