Родители будут нести ответственность в случае если ребенок выпадет из окна

Родители теперь будут нести ответственность в случае если их ребенок выпадет из окна. В силу вступили поправки об ужесточении ответственности взрослых за безопасность детей. Помогут ли они снизить количество трагедий?

Первый прецедент об ужесточении ответственности родителей за безопасность детей произошел в Рудном. Там из окна четвертого этажа выпал трехлетний малыш. Оказалось что за ним оставили присмотреть 14-летнего подростка, матери дома не было. Малыш получил многочисленные травмы и, к счастью, остался жив. Мать ребенка привлекли к ответственности.

«На гражданку Б. мать несовершеннолетнего ребенка в соответствии с частью 1 статьи 127 КоАП РК наложен штраф в размере 25 844 тенге за неисполнение родительских обязанностей по обеспечению безопасности несовершеннолетнего», — говорит Юлия Ярошенко, и.о. руководителя отдела пресс-службы департамента судебной администрации РК по Костанайской области.

Больше сотни детей выпали из окон в Казахстане с начала этого года. Малыши из за беспечности взрослых получают увечья, иногда подобные случаи заканчиваются плачевно.

«С каждым годом увеличивается, если раньше падение с высоты был нонсенс, два-три ребенка, сейчас это повально. Последствия этих травм чреваты всем – всегда боимся смертельного исхода, это, как правило, сочетанные множественные травмы, не только костей и суставов, но и повреждения внутренних органов, черепно-мозговые», — говорит Санжар Жагапаров, детский травматолог.

Обеспокоены тревожной статистикой и спасатели. Совместно с местными предпринимателями они устанавливают блокираторы на окна многодетным семьям. При этом юристы уверены, ужесточение законодательства не повлияет на количество трагедий.

«Может, это вообще избыточная статья, не нужно наказывать родителей, что они вот так вот. Но, тем не менее, когда-то государство статью ввело, внесли поправки по обеспечению безопасности. Но это не панацея и не надо тюремное заключение вводить для родителей», — говорит Сергей Уткин, юрист.

Эксперты говорят, нужна профилактика и еще больше подобных акций по установке блокираторов на окна.