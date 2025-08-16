В Шымкенте девять школ ремонтируют к новому учебному году за 865 млн тенге

В Шымкенте в преддверии нового учебного года активно готовят школы к приёму учеников. В девяти образовательных учреждениях города проводится капитальный ремонт и модернизация материально-технической базы на сумму 865 миллионов тенге. Цель — повысить безопасность и создать комфортные условия для учёбы. За ходом работ следят депутаты.

По данным акимата и управления образования, все работы планируется завершить к 1 сентября. Депутаты лично инспектируют школы: проверяют состояние классов, спортивных залов, инфраструктуры и уровень безопасности. В школе-гимназии №75 они ознакомились с итогами капитального ремонта.

Здесь заменили окна и двери, обновили кабинеты, спортивные залы и инфраструктуру. Часть средств направили на закупку оборудования для учебного процесса.

Турар Саутов, начальник отдела управления образования г. Шымкента: «В этом году капитальные ремонты проводятся в девяти школах. Помимо ремонта зданий, обновляется материально-техническая база. На эти цели выделено 865 миллионов тенге. Все работы будут завершены к сентябрю».

Депутаты также напомнили, что в одном классе не должно обучаться более 25 человек, чтобы дети чувствовали себя комфортно:

«Вы собираетесь посадить 30 учеников в этот класс? Это неправильно. Почему там 30 парт?»

В школе-гимназии №75 обучается более 1100 детей в две смены. Для безопасности установлены свыше 30 камер видеонаблюдения, обеспечен стабильный доступ к интернету.