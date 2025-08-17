В девяти школах Шымкента ремонт близится к завершению

В Шымкенте подходят к завершению работы по капитальному ремонту в девяти школах города. На эти цели выделено 8,8 миллиарда тенге из бюджета.

Несмотря на то, что ремонтно-строительные работы пока полностью не завершены, в городском управлении строительства уверяют — все объекты будут готовы к новому учебному году.

В специализированном IT-лицее-интернате №1 для одарённых детей идёт капитальный ремонт. Здание 1978 года постройки долгое время нуждалось в обновлении: изношенные полы, ветхая крыша и устаревшие электросети, из-за которых происходили короткие замыкания. Сейчас здесь завершают благоустройство территории.

Аят Алжанова, директор специализированного IT-лицея-интерната №1: «Проводка устарела, часто выходила из строя. Были перебои с электричеством. Полы и крыша тоже требовали замены. Сейчас это всё проводится в рамках планового ремонта».

Капитальный ремонт полностью завершён в средней школе №10 имени Акпан батыра. Остались финальные работы по уборке, дезинфекции и проверке системы противопожарной безопасности.

В управлении строительства заявляют, что к 20 августа все работы будут закончены, а школы смогут принять мебель и оборудование.

Абзал Метеров, начальник отдела городского управления строительства Шымкента:

«Капитальный ремонт всех девяти школ мы завершим к 20 августа. После этого администрация учебных заведений сможет завезти парты, столы и оборудование для столовых. Основные работы уже выполнены, сейчас идёт приёмка объектов».

Ремонт охватывает классы, спортивные залы, столовые и санитарные узлы. Цель — повысить безопасность и создать комфортные условия для учёбы. В акимате заверяют, что к 1 сентября все школы будут готовы начать учебный процесс по графику.

Напомним, что председатель Шымкентского городского маслихата Бахадыр Нарымбетов при инспектировании готовности школ к новому учебному году заявил, что крайний срок окончания ремонта — 24 августа. 21 августа комиссия из депутатов городского маслихата проверит готовность школ и, в случае, если окажется, что ремонтные работы не завершены, депутаты намерены принять меры к подрядчику через акимат Шымкента.