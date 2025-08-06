Туркестан готовит школы к 1 сентября

В Туркестанской области завершается подготовка к новому учебному году. В 2025–2026 годах за парты сядут около 568 тысяч школьников. В первые классы планируется принять свыше 48 тысяч детей, из них более 32 тысяч уже зачислены. Параллельно в регионе продолжаются строительные и ремонтные работы, а также подготовка учебных заведений к отопительному сезону.

Эти вопросы стали ключевыми на еженедельном совещании под руководством акима области.

В регионе функционируют 1093 школы, из них 935 — государственные. Это на 13 больше, чем в прошлом году — благодаря реализации проекта «Келешек мектептері». С 1 по 30 августа планируется ввести в эксплуатацию ещё 16 новых школ.

Особое внимание уделяется срокам сдачи объектов и их полному обеспечению необходимыми ресурсами.

Нуралхан Кушеров, аким Туркестанской области: «Строительство и ремонт школ должны быть завершены качественно и в срок. Чтобы ускорить процесс, необходимо увеличить число рабочих. Все учебные заведения должны быть полностью готовы к 1 сентября. Параллельно важно завершить подготовку к отопительному сезону — учреждения обязаны быть обеспечены топливом в полном объёме».

По данным специалистов, 77% объектов образования уже прошли гидравлические испытания систем отопления. Остальные — на завершающей стадии. Для 378 школ закуплено 60 с половиной тысячи тонн угля, ещё 831 объект подключён к природному газу. В этом году в программу модернизации включены 41 школа: в 15 из них ведётся текущий ремонт, в 26 — капитальный. Ещё 20 объектов планируется завершить в 2026 году.

Галымжаг Орынов, и.о. руководителя управления образования Туркестанской области:

«В рамках проекта “Келешек мектептері” уже сданы 13 школ. В девяти из них обучение началось ещё в прошлом году — охвачено почти 7700 учеников. В этом году к ним добавятся ещё четыре школы. До конца августа планируется ввести в строй ещё 16. Это позволит равномерно распределить потоки и создать комфортные условия для учёбы».

Всего в области насчитывается более 1250 объектов образования — школы, детские сады и учреждения дополнительного обучения. Каждый из них проходит плановую подготовку. Руководство региона подчёркивает: все учреждения должны быть полностью готовы к 1 сентября.