Из-за резкого похолодания шымкентские дехкане раньше, чем обычно, приступили к сбору урожая поздно созревающих овощей.

Житель села Кызылжар Алихан Бабаназаров с детьми с утра на поле, чтобы без потерь, до первых морозов собрать все, что посадили в этом году. Кто земледелием занимается хорошо знает, что кроме труда человека урожай зависит от погодных условии, полива и качества удобрений, — говорит крестьянин.

Алихан Бабаназаров, крестьянин: «Похолодало резко, на этом поле до вечера нужно закончить. Семена «Дайкона» — разновидности редиса — мы посадили в августе. Сейчас вот собираем урожай. Неплохой. В один год стараемся поочередно сажать разные овощи. Семена цветной капусты мы посадили в апреле. Урожай собрали к первым числам августа. С реализацией нет проблем. Возим продукцию на рынки «Алаш», «Жібек Жолы» и на базары, расположенные в Шымкенте. С поливом нет проблем».

На соседнем поле работает Адильбек Курбанов. Он раскладывает цветную капусту в коробки. Затем повезет овощи на продажу. Крестьянин изучив рынок стал выращивать разные виды капусты, так как спрос на них с каждым годом растет. Да и семена свободно можно купить в Шымкенте. «Айсберг» — цветная капуста — растет до глубокой осени,- поделился опытом дехканин.

Әдильбек Курбанов, крестьянин: «В этом году погода для крестьян не очень благоприятная. Ночью уже морозы. Поэтому быстрее надо собрать овощи. С реализацией продукции нет проблем. На базарах и торговых точках города охотно берут. Нам места на шымкентских базарах не предоставляют. А то сами бы продавали по доступной цене. В этом году мы не испытывали трудности с поливной водой. Проблемы были в прошлом году. Селитра дорогая. Нашу казахстанскую не купишь. Закупили российскую. За мешок селитры — это 50 кг, отдал пять тысяч тенге».

Государственных программ для поддержки предпринимательства достаточно. Субсидии дают крупным хозяйствам. А вот такие крестьяне как Алихан и Адильбек полагаются лишь на свои силы. Выращенными овощами обеспечивают не только земляков, но и умудряются отправлять продукцию в Северные регионы.