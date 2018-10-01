Сегодня заместитель Премьер-Министра — министр сельского хозяйства РК Умирзак Шукеев посетил с рабочей поездкой Жетысайский и Мактааральский районы Туркестанской области.

В сельском округе Ж. Ералиев Жетысайского района У. Шукеев посетил крестьянское хозяйство «Нуралы жол», где ознакомился с работой по сбору хлопка. Аким Туркестанской области Жансеит Туймебаев рассказал министру о достижениях и проделанной работе в сфере сельского хозяйства региона.

Отметим, на сегодняшний день крестьянское хозяйство «Нуралы жол» засеяло 497 гектаров земли хлопчатником, бахчевыми культурами, кукурузой и люцерной. В крестьянском хозяйстве, где работают около шестидесяти человек, имеется 47 единиц техники. Среднемесячная заработная плата работников составляет 55 тыс. тенге. По словам председателя хозяйства Е.Ералиева, успешно проведена уборочная кампания по сбору хлопка. В этом году дефицита воды для полива хлопка-сырца не было.

Министр сельского хозяйства отметил, что на сегодня главным вопросом является эффективное использование земли.

«В этом году после жалобы аграриев региона на нехватку воды, Глава государства провел переговоры с Президентом Таджикистана, подача воды была возобновлена. Теперь мы должны сосредоточиться на более эффективном использовании земли. Объем продукции сельского хозяйства за 5 лет необходимо увеличить в 2,5 раза. Для этого нам нужно изучить новые методы и усилить работу в сельском хозяйстве. Крайне важно, чтобы растения были защищены не только химически, но и биологически», — отметил У.Шукеев.

В ходе рабочего визита министр и аким области вместе с аграриями дали высокую оценку качеству «белого золота».

Затем министр сельского хозяйства посетил канал «20 лет Независимости», расположенный в сельской округе Ш. Дильдабеков. Здесь он ознакомился с техническим состоянием и пропускной способностью 9-километровой части между ГНС-1 и ГНС-2. Напомним, что на строительство канала, построенного в 2011 году, было выделено 13,523 млрд. тенге. На сегодня в этом районе снизилась его пропускная способность. Необходимо проведение капитального ремонта. Канал способен обеспечить поливной водой 86,7 тыс. гектаров посевных площадей региона.

Министр ознакомился с работой завода по переработке хлопка-сырца ТОО «Корпорация Ак-Алтын» в поселке Асыката. На этом заводе ежегодно перерабатывают 60 тыс. тонн хлопка-сырца. Во время сезонных работ здесь работают 265 человек. В ходе визита министр сельского хозяйства провел совещание, на котором присутствовали руководители хлопкоперерабатывающих заводов района, председатели крестьянских хозяйств и представители трейдерских компаний. В ходе совещания собравшиеся обсудили актуальные вопросы отечественного хлопководства.

Помимо этого, вице-премьер осмотрел посевные площади производственного кооператива «Кетебай», расположенного в сельском округе Каракай. Кооператив, созданный в 1996 году, на площади 800 га занимается выращиванием хлопка. В расположении крестьянского хозяйства 47 единиц техники. На встрече с аграриями Умирзак Естаевич дал положительную оценку работе по сбору хлопка и пожелал им успехов.

Пресс-служба акима Туркестанской области