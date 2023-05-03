Первый сбор урожая начался в Туркестанской области

Аграрии Мактааральского и Жетысайского районов собирают капусту, а в придомовых теплицах поспели томаты и огурцы, передает OTYRAR со ссылкой на Хабар24.

Местный житель Бахадир Булишев на своих 5-ти гектарах выращивает огурцы. В день собирает по 110-120 килограммов и продает на рынке по 500 тенге. В конце мая готовит землю под второй урожай.

«Готовим участок, удобряем. В сентябре сеем рассаду помидоров, а в декабре они уже поспевают. Есть еще одна теплица, там мы выращиваем баклажаны и перец. В селе продаем»,— говорит Бахадир Булишев, аграрий.

Весенние полевые работы начались в этом сезоне на месяц позже. Всему виной говорят аграрии, неблагоприятный климат.

400 гектаров земли в селе Атакент, засеяна скороспелой капустой. Именно она пользуется большим спросом у европейцев и россиян.

«Реализуем в Актюбинскую область. С гектара получаем приблизительно 30 тонн. По прогнозам, каждый гектар должен дать 30-35 тонн. Так как это скороспелый сорт, размеры капусты небольшие и вес поменьше. Те, что спеют позже, бывают тяжелее и дают по 40-45 тонн, а те, что еще позже доходят до 60 тонн»,— говорит Сейсенбай Мусылманкулов, аграрий.

Совсем скоро крестьяне будут сеять на полях уже бахчевые культуры, огурцы, помидоры и хлопок. В целом, за год здесь снимают по три урожая. По словам специалистов, это помогает стабилизировать рынок цен на овощи.