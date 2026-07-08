В центре внимания — конституционные реформы

Одной из ключевых целей конституционных реформ является повышение правовой грамотности населения. Участники встречи также обсудили вопросы укрепления верховенства закона и развития гражданского общества.

Как отметил кандидат юридических наук Ботабек Имашев, реформы призваны усилить защиту прав и свобод человека и повысить роль граждан в государственном управлении.

«Если говорить об основных направлениях реформ, то в целом приоритет отдан правам и свободам человека. Расширено участие народа в осуществлении государственной власти. Одним из изменений стало создание Национального курултая. Это продолжение исторической традиции наших предков, когда для решения наиболее важных вопросов собирался общий курултай народа»,— сообщил кандидат юридических наук Ботабек Имашев.

Подобные открытые дискуссионные площадки способствуют укреплению взаимодействия между обществом и властью, а также повышают доверие граждан к государственным реформам отметили специалисты. По их мнению, новые изменения будут способствовать подготовке будущих юристов, повышению авторитета правоохранительных институтов и обеспечению верховенства закона в обществе.

«Поскольку мы преподаём по специальности «Юриспруденция», мы можем дать студентам правильные ориентиры. В результате последних реформ повысился статус адвокатуры, что является важным изменением для молодых людей, выбирающих юридическую профессию»,— пояснила заведующая кафедрой права Акмарал Жайлау.

«Поскольку Казахстан является унитарным и светским государством, закон играет ключевую роль. Законы имеют особое значение для развития государства и защиты прав граждан. Поэтому важно поддерживать проводимые законодательные реформы»,— сказала старший преподаватель Майра Мухамедкызы.

В завершение встречи участники отметили, что конституционные реформы являются важным шагом на пути к устойчивому развитию страны, и подчеркнули необходимость продолжения информационно-разъяснительной работы по построению правового государства.