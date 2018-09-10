В Казахстане отменят вклеивание фото детей в паспорта родителей

В Казахстане отменят вклеивание фотографий детей в паспорта родителей для выезда за границу, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу МВД.

«Чтобы обеспечить нашим гражданам свободное пересечение границ других стран, МВД вносит поправки в закон, предусматривающие отмену вклеивания фотографий детей до 16 лет в паспорта родителей. Соответственно, для выезда за границу детям необходимо будет оформлять отдельный паспорт», — сообщили в ведомстве.

Данные нововведения вступают в силу с 1 января 2019 года.

По словам официального представителя МВД РК Алмаса Садубаева, для выезда за рубеж свидетельство о рождении ребенка не требуется, но свидетельства достаточно для поездок по Казахстану.

Сейчас по закону «О документах, удостоверяющих личность» в паспорт казахстанца может вноситься запись о детях в возрасте до 16 лет в случаях выезда совместно с родителями за границу с вклеиванием их фотографий.

Это, по данным ведомства, связано с ужесточением многими странами требований при пересечении их границ, связанных «с усилением угрозы терроризма и экстремизма». «Мировое сообщество совершенствует прохождение паспортно-визового контроля, формы идентификации личности и перешло к выдаче документов с биометрическими данными (цифровая фотография, отпечатки пальцев, изображения радужной оболочки глаза и так далее)», — подчеркнули в МВД.

Также в ведомстве отметили, что наблюдается тенденция по увеличению количества стран, предъявляющих обязательное требование для въезда в государство к наличию у детей до 16 лет, выезжающих с родителями за пределы страны, паспорта гражданина Республики Казахстан. К таким странам относятся европейские государства Шенгенской зоны, США, ОАЭ и другие.