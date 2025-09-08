В Шымкенте под экскаватор отправили миллионы

В Шымкенте уничтожили крупную партию контрафактного подсолнечного масла. Более десяти тонн подделки изъяты из незаконного оборота и раздавлены под тяжестью экскаватора. Продукция реализовывалась под видом известного бренда, но на деле оказалась фальсификатом.

Сотрудники шымкентского департамента юстиции совместно с департаментом экономических расследований выявили факт реализации поддельной продукции под брендом «Маслозавод №1». Контрафактное масло хранилось на одном из складов города.

Мухтар Абдезов, начальник отдела по правам интеллектуальной собственности департамента юстиции г. Шымкента: «Было выявлено контрафактное масло в общей сложности более 10 тонн на общую сумму больше 7 миллионов тенге. Согласно постановлению суда вся изъятая контрафактная продукция была конфискована и уничтожена».

«Бутылка идет аналогичная, но этикетка быстро отклеивается и на крышке нет надписи маслозавод номер один. Также срок годности должен указываться на горловине, но он указан на крышке и его не видно. Он должен быть выбит на корпусе или на крышке», — говорит специалист.

При этом достоверно установить происхождение содержимого бутылок невозможно. Специалисты предполагают, что внутри находится масло низкого качества, которое реализовывалось под видом продукции известного торгового бренда.

Мухтар Абдезов, начальник отдела по правам интеллектуальной собственности департамента юстиции г. Шымкента: «В большинстве случаев подделывают продукты питания, детские игрушки, также одежду. Все, что связано с известными брендами, известными товарными знаками. Есть разные факты, большинство контрафактной продукции завозится, но есть факты где подделывают и на территории нашей области».

Только за восемь месяцев этого года департаментом юстиции города возбуждено 23 административных дела. Сумма наложенных штрафов превысила 3 миллиона тенге. Всего из незаконного оборота было изъято свыше 36 тысяч единиц контрафактной продукции на общую сумму почти 20 миллионов тенге.