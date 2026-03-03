Архитектурный штаб Туркестана утвердил эскизы новых зданий и зон отдыха

В Туркестанской области особое внимание уделяется архитектурному стилю и качеству каждого возводимого объекта. Проекты социальных и культурных учреждений регулярно рассматриваются на заседаниях специального штаба.

На недавнем заседании под председательством акима области Нуралхана Кушерова были обсуждены вопросы благоустройства села Тортколь Ордабасынского района, модернизация фасадов социальных объектов и проект здания областной филармонии.

«При реализации проектов необходимо отдавать приоритет современным и уникальным архитектурным решениям, сохраняя при этом национальный колорит. Важно соблюдать высокое качество строительства и учитывать мнение жителей», — подчеркнул Нуралхан Кушеров.

Он также обратил внимание на создание безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями и использование качественных и долговечных материалов.

Руководитель управления архитектуры и градостроительства Куаныш Асанов представил проект благоустройства села Тортколь.

«В планах обновление центральных улиц, обустройство зон отдыха, озеленение и порядок на торговых точках вдоль дорог», — отметил он.

Руководитель управления строительства Абай Турханов представил эскизы фасадов социальных объектов региона. Обсуждались вопросы оформления физкультурно-оздоровительных комплексов, домов культуры, библиотек, музеев и сельских клубов в едином архитектурном стиле.

Особое внимание уделено проекту здания областной филармонии на 500 мест, которое будет расположено на территории 3,79 гектара.

«Проект сочетает элементы традиционной восточной архитектуры с современными дизайнерскими решениями, при этом учитываются удобство для зрителей, парковка и озеленение территории», — отметили участники совещания.

По итогам заседания глава региона поручил ответственным управлениям и акимам районов и городов доработать представленные эскизы и внести окончательные проекты в установленные сроки.