Ветврачи в Шымкенте требуют повышения заработной платы

Ветеринары в Шымкенте жалуются на низкую оплату труда. Ветврачи собрались, чтобы выразить свое недовольство. Говорят, несмотря на то, что Шымкент считается мегаполисом, ветеринары получают зарплату меньше, чем в регионах.

«У нас очень низкая зарплата. По сравнению с другими областями, другими мегаполисами, у нас самые низкие зарплаты, нам не хватает даже до конца месяца. У многих есть кредиты, семью надо кормить. Кроме того мы уже полтора месяца без зарплаты вообще, ее задерживают», — говорит Ержигит Байданов ветеринарный врач.

В Шымкенте в управлении ветеринарии работают 85 врачей. Они работают проводят осмотр бездомных животных, вакцинацию, лечение и предупреждение заболеваний. Востребованные специалисты говорят, их не обеспечивают ни лечпособиями, ни другими выплатами.

«У нас нет лечпособия. Мы такого в жизни не видели. Мы получаем 109 тысяч тенге, а на что нам лечиться, детей кормить? Мы работаем с вакцинами, это опасно и вредно для здоровья», — говорит Гулайым Жаниюекова, ветеринарный врач.

В акимате рассказали что зарплату сотрудникам выплатят за август и сентябрь единовременно. И просят подождать.

«Мы выплатим зарплаты в сентябре в течение месяца», — говорит Ерлан Аденов, временно исполняющий обязанности руководителя отдела управления сельского хозяйства и ветеринарии г. Шымкента.

А вот с повышением зарплаты придется подождать. В акимате обещают поднять оплату только в январе следующего года, после согласования с депутатами городского маслихата.