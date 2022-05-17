На ремонт казахстанских дорог выделили 601 млрд тенге

В правительстве говорили о строительстве казахстанских автодорог. Эта тема из года в год остается проблемной для нашей страны.

Дороги в республике строят не на совесть, нерадивых строителей привлекают к ответственности, но качество от этого лучше не становится. Говорили и о кормах. В прошлом году случился массовый джут, допустить этого в 2022 году нельзя.

Рейтинг казахстанских акимов будут определять по качеству автомобильных дорог. Об этом заявил министр индустрии и инфраструктурного развития. Но, кажется, это будет не рейтинг, а антирейтинг. Все потому что качество казахстанских дорог оставляет желать лучшего.

«Для обеспечения качества дорог ведется переработка более тысячи нормативно-правовых актов и разработана методика по определению рейтинга акимов по качеству дорог, где ведется процедура согласования и утверждения», -говорит Каирбек Ускенбаев, министр индустрии и инфраструктурного развития.

На ремонт 11,5 тысячи километров казахстанских дорог и 8 автокоридоров выделены баснословные деньги — 601 млрд тенге. К концу года планируется сдать в эксплуатацию 1,6 тысяч км дорог.

«В рамках задач по повышению транзитного потенциала страны и обеспечению внутренней транспортной связанности регионов с центром на модернизацию, реконструкцию и ремонт 11,5 тысяч км автодорог общего пользования и восьми автомобильных коридоров, обеспечивающих транзит из Китая, РФ и стран Центральной Азии через морской порт Актау и Курык на Кавказ и далее в Европу, в текущем году из республиканского бюджета выделен 601 млрд тенге», -говорит Каирбек Ускенбаев, министр индустрии и инфраструктурного развития.

Но есть еще одна проблема. В стране не хватает битума. На данный момент не хватает битума в объеме 200 тысяч тонн. А общая потребность в битуме в этом году составляет 1 млн 100 тысяч тонн. Поэтому в республике хотят снять ограничения по ввозу российского битума.

«В целях своевременной поставки битума мы совместно с Министерством энергетики и Агентством по защите и развитию конкуренции выстроили механизм работы между ресурсодержателями и подрядными организациями по прямой поставке дорожного битума с соответствующей ежемесячной разнарядкой», -говорит Каирбек Ускенбаев.

Актуальным остается вопрос качества выполняемых работ и используемых дорожно-строительных материалов. Не все подрядные компании работают на совесть. Нерадивых строителей штрафуют и лишают аттестатов.

«С начала текущего года экспертизой качества работ и материалов охвачены все автодорожные проекты по республиканской сети и 52% по местной сети. Отобрано и испытано 3 299 проб дорожно-строительных материалов, из которых не соответствуют нормам 503. С начала года за счет собственных средств подрядчиков переустроены работы на 51,2 млн тенге, две компании технадзора оштрафованы на 2,1 млн тенге, один аттестат технадзора приостановлен на 6 месяцев», — говорит Каирбек Ускенбаев.

Говорили и о кормах. В правительстве дали поручение не допустить дефицита кормов, какой случился в прошлом году. Поэтому посевы кормовых культур в Казахстане планируется расширить на 12,5%.

«В текущем году на 12,5% будут расширены посевные площади кормовых культур. Если в прошлом году было 3,2 млн га, ожидаем, что в текущем году будет 3,6 млн га», -говорит Ербол Карашукеев, министр сельского хозяйства РК.

В минсельхозе планируют провести анализ структуры посевных площадей хозяйств. Сейчас обеспеченность грубыми кормами составляет 80%, сочными кормами – 40%, концентрированными кормами – 50%, хотя, для стабильного развития животноводства, кроме полной обеспеченности, должен быть еще и страховой запас кормов. По словам Карашукеева, темпы развития животноводческой отрасли оставляют желать лучшего, а все потому что в стране недостаточная кормовая база.

«Темпы развития животноводческой отрасли оставляют желать лучшего, хотя для этого созданы все необходимые условия. По ряду животноводческой продукции сохраняется импортозависимость. В частности, по мясу птиц, мясной и молочной продукции глубокой переработки, хотя существующие возможности позволяют быть в числе крупнейших не только региональных, но и мировых экспортеров животноводческой продукции», — говорит Ербол Карашукеев, министр сельского хозяйства РК.

Говорили и о ветслкормовые културыужбе. В стране не хватает кадров. Минсельхоз бьет тревогу в связи с нежеланием молодых казахстанцев работать ветврачами. Поэтому в ведомстве планируют наделить ветврачей особым статусом, предоставлять им в будущем льготы и усилить развитие программы «С дипломом в село».