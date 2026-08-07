Для получения слухового аппарата инвалидность больше не потребуется

В Казахстане расширят доступ к слуховым аппаратам для людей с нарушением слуха. Получить их по медицинским показаниям смогут пациенты независимо от наличия инвалидности. Новый механизм обеспечения разработало Министерство здравоохранения РК.

Ранее слуховые аппараты в рамках социальной защиты предоставлялись только отдельным категориям граждан с инвалидностью, связанной с тяжелыми нарушениями слуха. После изменений в законодательстве круг получателей расширили. Теперь основанием для слухопротезирования станет медицинское заключение врача-сурдолога.

Для получения слухового аппарата пациенту необходимо пройти обследование. Врач определит степень и характер снижения слуха, подберет подходящее устройство и оформит соответствующее заключение.

Предполагается, что новая система будет включать не только предоставление самого аппарата, но и комплекс сопутствующих услуг: индивидуальный подбор и настройку устройства, изготовление ушного вкладыша, обучение пациента, а также гарантийное и постгарантийное обслуживание.

Одновременно в Казахстане усиливают раннюю диагностику нарушений слуха, особенно среди детей. По данным Минздрава, после внедрения цифрового контроля аудиологического скрининга число выявленных случаев нарушения слуха у детей выросло более чем в три раза. Это позволяет раньше начинать лечение и реабилитацию.

В стране работают специализированные сурдологические кабинеты, где проводят диагностику, подбирают слуховые аппараты и занимаются слухоречевой реабилитацией. Детям с тяжелой потерей слуха также доступны кохлеарная имплантация и установка имплантов костной проводимости в рамках ГОБМП и ОСМС.

Минздрав уже провел подготовительную работу по отбору современных моделей слуховых аппаратов различной мощности. Нормативная и организационная подготовка завершена. Следующим этапом станет выделение финансирования регионами и проведение закупок.

Ожидается, что новый механизм позволит тысячам казахстанцев своевременно получать слуховую реабилитацию независимо от наличия инвалидности.