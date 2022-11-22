В центре «Tеn Qоgam» оказали помощь 8 тысячам шымкентцев

С начала года в Центре социальной поддержки «Tеn Qogam» в Шымкенте оказали помощь более 8 тысячам граждан с инвалидностью.

В южном мегаполисе функционирует Центр «Tеn Qogam», который оказывает информационно-консультационную, социальную, правовую и психологическую поддержку людям с ограниченными возможностями.

В социальном учреждении граждане с инвалидностью могут эффективно использовать свое свободное время и имеют широкие возможности для раскрытия компьютерной грамотности.

Здесь также имеется специально оборудованный книжный фонд, насчитывающий около 300 книг.

Посетителям оказывают содействие специальные специалисты в осуществлении данных услуг. Для повышения жизненной активности услугополучателей созданы все условия для изучения таких национальных интеллектуальных игр, как шахматы, тогызкумалак.

Кроме того, центр обучает методам использования «социального портала», запущенного в 2021 году, и обслуживает 5 направлений по принципу «одного окна», предоставляя всю информацию, касающуюся «Инватакси» и «социального такси».

«Так, в Службу социального такси обратилось 791 человек, 1045 граждан — получили путевки на санаторно – курортное лечение, а 564 — воспользовались услугами инватакси. Всего за 10 месяцев текущего года обслужено 8216 граждан с инвалидностью», — сообщили в Центре социальной поддержки.

Общественное равенство — это паритет возможностей самореализации как для молодежи, так и, например, для пожилых людей с особыми потребностями. Также для молодежи с особыми потребностями или здоровых пенсионеров. Цель равенства ставит во главу угла ценность индивида и его личной свободы.

Отметим, на сегодняшний день в Шымкенте зарегистрировано 38 775 человек с инвалидностью. Для создания им благоприятных условий, создания комфортной среды, оказания помощи в реализации своих возможностей со стороны государства предпринимаются интенсивные меры.