Казахстанцы назвали сумму, комфортную для жизни

Самой популярной суммой, которая, по мнению казахстанцев, позволяет не чувствовать себя бедными, стал доход от 260 до 320 тысяч теңге в месяц на одного члена семьи. Такой вариант выбрала почти треть участников опроса Бюро национальной статистики. При этом запросы большинства оказались еще выше.

Каждый второй назвал сумму свыше 320 тысяч. Еще около 20% участников опроса уверены, что для комфортной жизни необходим доход от 400 до 500 тысяч теңге, а 7% заявили, что им требуется более 600 тысяч.

Таким образом, по самым распространенным оценкам, семье из трех человек необходимо зарабатывать от 780 до 960 тысяч теңге в месяц.

«Комфортно? Это два? три миллиона», — житель города.

«Примерно миллион наверное, потому что все дороже сейчас», — говорит житель.

«500-600 тысяч в среднем, а выше где то 2,3 миллиона», — жительница города.

» 500-600 сейчас все в нехватке, в кредитах», — говорит житель города.