Долгожданная радость: в Шымкенте 40 семей получили жильё

В Шымкенте ещё 40 семей, состоявших в очереди на получение жилья, стали обладателями арендных квартир. Ключи от нового жилья новосёлам вручил аким города Габит Сыздыкбеков.

Квартиры предоставлены в рамках государственной программы поддержки граждан, направленной на обеспечение жильём социально уязвимых категорий населения.



Среди новосёлов — жительница Шымкента Акерке Дарханкызы, которая состояла в очереди на жильё 11 лет. Мать-одиночка признаётся, что долгие годы ожидания были непростыми, а известие о получении квартиры стало для неё настоящей неожиданностью и долгожданной радостью: «Я не могу передать словами свою радость. Мы очень долго ждали — целых 11 лет. Это большая часть человеческой жизни. Иногда даже сомневались: вдруг жильё так и не дадут, вдруг всё это неправда. Но, слава Богу, сегодня я получила ключи. Мы очень счастливы».



Одним из обладателей нового жилья стал житель Шымкента Ускемен Кудайбергенов, имеющий инвалидность II группы. Долгожданные ключи от квартиры мужчина получил в числе участников государственной жилищной программы.

По его словам, это событие стало исполнением многолетней мечты, а также важной поддержкой для его большой семьи: «Спасибо акиму города за то, что он лично пришёл разделить с людьми этот радостный момент. Пусть сегодняшний день станет добрым примером, и как можно больше казахстанцев получат собственное жильё».



В рамках очередного этапа государственной жилищной программы ключи от арендных квартир получили 40 семей. Новое жильё предоставлено представителям социально уязвимых категорий населения, включая граждан с инвалидностью I и II групп, многодетные семьи, семьи, воспитывающие детей с инвалидностью, детей-сирот, а также граждан, приравненных к ветеранам войны.

В ходе торжественной церемонии аким Шымкента поздравил новосёлов с долгожданным событием и пожелал им благополучия и семейного счастья.



Переданные квартиры предоставлены в рамках программы арендного жилья. По её условиям, новосёлы получают квартиры без первоначального взноса, оплачивая лишь ежемесячную арендную плату.

После пяти лет проживания у участников программы появляется возможность оформить жильё в собственность. Все квартиры расположены в микрорайоне Бозарык.



Данияр Тайшекенов, руководитель управления развития бизнеса АО «Отбасы банк»: «Сегодня квартиры предоставляются не по кредитной программе, а на условиях аренды. Главное преимущество заключается в том, что жильё передаётся без первоначального взноса. Граждане ежемесячно оплачивают арендные платежи, а через пять лет получают возможность оформить квартиру в собственность».



По данным городских властей, в настоящее время в очереди на получение жилья в Шымкенте состоят свыше 96 тысяч человек. С начала текущего года новоселье уже отметили около трёх тысяч семей. До конца года планируется обеспечить жильём более семи тысяч очередников.



