Насколько в Шымкенте защищены права людей с инвалидностью?

В Шымкенте активно ведется работа по защите прав людей с ограниченными возможностями. Исполнение законодательства в этой сфере находится под постоянным контролем городской прокуратуры. В частности, при сдаче в эксплуатацию социальных и коммерческих объектов, а также жилых комплексов, должны быть созданы все условия для лиц с инвалидностью. В противном случае такие здания не будут приняты для использования.

Местные надзорные органы и управления акимата Шымкента проводят систематическую работу по защите прав граждан с ограниченными возможностями. Житель города Канат Адилов регулярно посещает городскую прокуратуру и доволен возможностью получить консультацию в любое время.

Канат Адилов, житель Шымкента: «По сравнению с тем, что было раньше, сейчас многое меняется в лучшую сторону. Нам предоставляют средства индивидуального пользования, улучшилось качество инвалидных колясок. Мы можем свободно передвигаться по городу, многое стало доступным. Устанавливают пандусы, делают удобные дороги. Но хотелось бы, чтобы обратили внимание и на трудоустройство, поступление в вузы и обеспечение жильем, чтобы все получали по очереди».

Законы по защите прав и созданию условий для передвижения лиц с инвалидностью в общественных местах, на транспорте и в зданиях принимаются на государственном уровне. В управлении занятости населения и социальных программ уверяют, что уделяют большое внимание этой проблеме.

Сабыржан Арапбай, заместитель руководителя управления занятости и социальной защиты города Шымкента: «При координации городской прокуратуры был создан алгоритм действий. У каждого управления есть свои функции. Например, если выявлен факт подделки подписи при сдаче объекта, мы обращаемся в ГАСК, они проводят проверку, а результаты передаются в соответствующие органы для принятия мер. Пользуясь случаем, призываю предпринимателей соблюдать все требования при сдаче объектов. При строительстве должны учитываться все нюансы, включая пандусы и условия для передвижения лиц с инвалидностью».

Защита прав граждан с ограниченными возможностями находится под надзором городской прокуратуры. В случае возникновения проблем они могут обратиться с заявлением в прокуратуру, которая регулярно проводит плановые проверки.

Канат Дарибай, старший прокурор третьего управления прокуратуры города Шымкента: «За 6 месяцев 2024 года была проведена одна проверка и один анализ по линии защиты прав лиц с инвалидностью. По результатам проверки выявлено 22 нарушения, внесены четыре акта прокурорского надзора в уполномоченные органы, включая акимат города Шымкента и департамент комитета труда и социальной защиты. В результате были защищены конституционные права 886 лиц с инвалидностью, а 44 должностных лица привлечены к ответственности».

В дополнение, в ходе проверок в средних школах также рассматривался вопрос обеспечения доступа к объектам образования для лиц с инвалидностью. По результатам, 24 лица привлечены к административной ответственности, наложены штрафы на сумму 3 599 700 тенге.