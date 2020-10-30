В Шымкенте готовятся к возможным осенним паводкам, передает Otyrar.KZ.

Проводится санитарная очистка 585 км ирригационных систем вдоль центральных улиц и 9 рек и каналов протяженностью 97,7 км (реки Кошкар ата, Карасу и каналы Аксай Карабастау, Шымкент, Жана-Шек, Компас, Тогыс, Сасык, Ынтымак), сообщает Пресс-служба акима города Шымкента.

Кроме того, по 38 адресам подверженных риском подтопления строится 15,5 км ирригационных систем.

В ходе данных работ будут решены ряд вопросов, таких как улица Байдибек би перед рестораном «Алтын сарай», улица Толеметова перед остановкой Айбол, улица Бабашулы перед школой №115, улица Кошерова, железнодорожный мост Дорого №1, мост Тесик копир на улице Жибек Жолы.

Кроме того, с целью предотвращения затопления проводится капитальный ремонт 4,4 км канала от Казбакалейторга до улицы Аймаутова, где построят главный артерий оросительных систем канала Жана Шек.

Ремонтные работы планируется завершить в ноябре этого года.