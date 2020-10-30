чистят ирригационные каналы

В Шымкенте готовятся к возможным осенним паводкам, передает Otyrar.KZ.

Проводится санитарная очистка 585 км ирригационных систем вдоль центральных улиц и 9 рек и каналов протяженностью 97,7 км (реки Кошкар ата, Карасу и каналы Аксай Карабастау, Шымкент, Жана-Шек, Компас, Тогыс, Сасык, Ынтымак), сообщает Пресс-служба акима города Шымкента.

чистят ирригационные каналы

Кроме того, по 38 адресам подверженных риском подтопления строится 15,5 км ирригационных систем.

чистят ирригационные каналыВ ходе данных работ будут решены ряд вопросов, таких как улица Байдибек би перед рестораном «Алтын сарай», улица Толеметова перед остановкой Айбол, улица Бабашулы перед школой №115, улица Кошерова, железнодорожный мост Дорого №1, мост Тесик копир на улице Жибек Жолы.

Кроме того, с целью предотвращения затопления проводится капитальный ремонт 4,4 км канала от Казбакалейторга до улицы Аймаутова, где построят главный артерий оросительных систем канала Жана Шек.

Ремонтные работы планируется завершить в ноябре этого года.

 

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