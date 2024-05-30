В Туркестанской области с начала года утонули 14 человек. Большинство из них — несовершеннолетние. Где чаще всего тонут дети и какие места считаются опасными для купания?

С начала года в Туркестанской области вода унесла жизни 14 человек. 11 из них — несовершеннолетние, восьмерым было от 2 до 8 лет. Большинство трагических случаев происходят на водоёмах в сельской местности.

«В прошлом году, в целях предотвращения непреднамеренного падения детей в каналы, на 18 километрах магистрального канала «Туркестан», через каждые 500 метров было установлено 24 лестницы. 4-ёх метровые спасательные веревки были подвешены к ступеням. В Мактааральском районе на канале «К-18» установлены железные ограждения на 1200 метров и в Казыгуртском районе на 5 тысяч метров, по обе стороны канала «Газалкент»», — говорит Бекболат Торекулов, заместитель руководителя департамента по чрезвычайным ситуациям Туркестанской области.

Для населенных пунктов, где нет мест для купания, в прошлом году приобрели 28 модульно-каркасных бассейнов на сумму 2 млн 600 тыс. тенге. В общей сложности там функционирует 71 каркасный бассейн. В этом году будут созданы условия для бесплатного посещения бассейнов и аквапарков детей из малообеспеченных семей. Также планируется открыть 23 коммунальных пляжа.

«Открывается купальный сезон. Ответственные отделы в департаменте по чрезвычайным ситуациям, акиматах районов, городов должны усилить бдительность. Провести разъяснительную и информационную работу среди населения по соблюдению правил купания, не заходить в воду в опасных зонах. Необходимо разработать карту мест, где купаются жители, усилить там безопасность. Активизировать работу по ограждению водных объектов, обеспечить каркасными бассейнами детей и коммунальными пляжами», — говорит Дархан Сатыбалды, аким Туркестанской области.

В Туркестанской области проходит более 15 тысяч километров каналов. 5 тысяч из них проходят вблизи населенных пунктов. В прошлом году в регионе утонули 40 человек. По словам специалистов, половина трагических случаев приходится на сельскую местность. Поэтому с начала года было организовано 262 встречи с населением и проведена разъяснительная работа.