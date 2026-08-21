Казахстан становится всё привлекательнее для иностранного бизнеса. За два месяца число компаний с иностранным участием выросло сразу на 21% и превысило 54 тысячи. Лидирует российский бизнес, но активнее растёт число компаний из Узбекистана и Китая. Южный сосед за короткий срок добавил почти 5,5 тысячи компаний, а китайских стало вдвое больше.

Чаще всего иностранные бизнесмены вкладываются в торговлю, на нее приходится треть компаний. Еще около 6 тысяч компаний задействованы в строительной отрасли, при этом за два месяца отрасль прибавила почти в два раза. Также иностранцы вкладываются в сферу обслуживания, транспорта и складирования. Эксперты отмечают, приход зарубежных компаний в МСБ даёт экономике свои плюсы.

«Казахстан сегодня демонстрирует высокие темпы экономического роста. Мы остаемся развивающейся страной, поэтому дальнейший рост экономики создает возможности для получения дохода. Есть и другая сторона — инвестиции способствуют созданию новых рабочих мест и увеличению поступлений в бюджет. Кроме того, конкуренция полезна как для потребителя, так и для рынка в целом: она позволяет получать более качественные товары и услуги за меньшие деньги. Таковы законы рынка», — отметил Жаныбек Айгазин, генеральный директор AERC.

Но эксперты считают: важно не только привлекать инвесторов, но и создавать условия, чтобы они оставались в Казахстане. Для этого нужны снижение коррупции, стабильная и понятная налоговая политика, а также доступные условия для всех: местных и иностранных инвесторов.

Одним из преимуществ Казахстана в этом вопросе остается высокий уровень цифровизации, отмечает Александра Молчановская, директор «Dasco Strategy -Dasco Group»: «Если говорить о крупных проектах, одним из барьеров может стать поиск и получение земельного участка, подходящего для реализации проекта. Еще одна проблема — инфраструктурные ограничения. В то же время Казахстан делает серьезную ставку на цифровизацию, и это одно из наших преимуществ. Многие государственные и другие услуги сегодня можно получить онлайн».

При этом условия для иностранных компаний могут отличаться от тех, что действуют для местного бизнеса. В отдельных случаях инвесторы получают налоговые льготы в обмен на реализацию проектов. И важно чтобы такие вложения давали эффект не только самому инвестору, но и приносили пользу стране.

Однако экономист Марат Абдурахманов обращает внимание и на спорные стороны привлечения иностранного капитала: «В рамках инвестиционных контрактов иностранные инвесторы могут получать определенные налоговые преференции. Для страны такие проекты особенно выгодны, когда создаются новые производства и рабочие места для наших граждан. Такие предприятия есть, однако их пока немного. Нередко инвесторы, заходя на рынок и создавая предприятия, привлекают преимущественно собственных специалистов».

А полученную прибыль компании могут выводить за рубеж. Поэтому эксперты советуют смотреть не только на количество зарегистрированного бизнеса, но и на объём вложений, рабочие места для казахстанцев, налоговые поступления и то, какая часть денег остаётся в экономике страны.