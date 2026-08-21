В Шымкенте развивают социальную поддержку людей с особыми потребностями

В Шымкенте центр «Сенім», подведомственный городскому управлению занятости и социальной защиты, оказывает комплексную поддержку людям с особыми потребностями и помогает им адаптироваться к жизни в обществе.

Центр рассчитан на 50 мест. Здесь в условиях полустационара получают специальные социальные услуги граждане в возрасте от 18 до 35 лет с психоневрологическими нарушениями, нуждающиеся в особом уходе.

Распорядок дня организован таким образом, чтобы способствовать развитию навыков и поддерживать физическую и социальную активность получателей услуг. После утренней зарядки они занимаются с дефектологом, посещают музыкальные и трудовые занятия. Под руководством специалистов также проводятся массаж и лечебная физкультура.

При организации физической активности учитываются индивидуальные возможности каждого человека. Получатели услуг, передвигающиеся на колясках, могут заниматься шахматами, а те, кто способен самостоятельно передвигаться, играют в настольный теннис и различные игры с мячом.

В центре оказывают социально-бытовые, медицинские, психологические, педагогические, правовые, трудовые, культурные и реабилитационные услуги. Кроме того, подопечные обеспечены четырехразовым горячим питанием.

Особое внимание специалисты уделяют индивидуальной поддержке, развитию способностей и укреплению уверенности в себе. Как отмечают в центре, благодаря системной работе у ряда получателей услуг наблюдаются положительные изменения в эмоциональном состоянии и активности.

Главная задача центра «Сенім» — не только оказывать необходимые социальные услуги, но и создавать условия для повышения качества жизни людей с особыми потребностями, раскрытия их потенциала и более активного участия в жизни общества.