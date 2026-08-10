Шымкентские лучники готовятся к большим стартам

Первенство важный этап отбора на чемпионат Казахстана по стрельбе из лука.

Сегодня шымкентские спортсмены показывают достойные результаты, точность, выдержку и спортивный характер.



Таншолпан Калдыхан, лучница: «Занимаюсь стрельбой из лука уже 2 года, стреляю в категории U17, Мои цели на будущее, это стать Олимпийской чемпионкой, стрелять на Олимпийских играх. Мне нравится, что в спорте можно сконцентрироваться, меткость, техника, точность».



Ранее, на Кубке Азии в Бангкоке, шымкентские лучники завоевали три золотые медали в копилку национальной сборной. Женская команда Казахстана также поднялась на пьедестал чемпионата мира, завоевав бронзовые медали. Сегодня команда продолжает движение вперёд — отобраны кандидаты на участие в Азиатских играх.



Виталий Воробьев, старший тренер по стрельбе из лука г. Шымкента: «Также мы стрельнули уже личное первенство, индивидуальные финалы, где спортсмены показали хорошие результаты. Очень хороший подъем в 2026 году, конец 2025 года хочу отметить. На чемпионате мира исторический момент, в команде блочного лука женщины заняли третье место, это впервые за 30 лет участия на чемпионате мира. В начале года у нас был Кубок Азии в Таиланде в Бангкоке, где наши спортсмены принесли 3 золота национальной Сборной, и показали хороший результат. Также по итогам полугодия у нас отобрались кандидаты на Азиатские игры, Карабаев Акбарали, Юнусова Роксана, спортсмены школы высшего спортивного мастерства».



Чемпионат Казахстана среди юношей и девушек в возрастных категориях U17 и U15, пройдет в Кызылорде с 14 по 20 сентября. А перед Азиатскими играми для лучников запланирован учебно-тренировочный сбор на базе Центра олимпийской подготовки в Алматинской области.