Туристический поток в Шымкент увеличился на 13%

В Шымкенте отмечается высокий потенциал туристической отрасли. В прошлом году город посетили 507 866 туристов. Это на 13,1 процента выше, чем за аналогичный период предыдущего года.

Из числа прибывших в Шымкент 475 235 человек являются гражданами Казахстана. 32 631 турист приехали в город из-за рубежа.

Согласно статистической информации, в местах размещения города прибыло 615 503 человека. Этот показатель также увеличился на 15,4% по сравнению с предыдущим годом. В 2024 году количество услуг в местах размещения увеличилось на 37,6% по сравнению с 2023 годом. Отметим, что по количеству туристов Шымкент занимает 4 место в стране.

Сейчас в Шымкенте гостям предоставляют 17 туристических маршрутов. Из них туристы часто выбирают 4-дневный маршрут Туркестан – Ташкент — Аксу – Жабагалы-Шымкент. Кроме того, каждый четверг проводится бесплатная автобусная экскурсия для иностранных туристов. Это мероприятие позволяет туристам познакомиться с достопримечательностями города, изучить его культуру и историю.

Есть 7 внутренних и 10 международных авиарейсов (Стамбул, Москва, Анталья, Дубай, Доха, Жидда, Шарм-Эль-Шейх, Пхукет, Медина, Фукуок), вылетающих непосредственно из Шымкента. Авиакомпанией «SCAT» планируется открытие прямых рейсов в Пекин, Сиань, Санью, Будапешт, Прагу и Мюнхен.

Для дальнейшего развития сферы туризма проделан ряд работ. В частности, в прошлом году в мавзолеях «Карашаш ана» и «Ибрагим ата» были размещены новый санитарно-гигиенический узел, новые скамейки, светильники и информационные стенды.

Для развития гастрономического туризма организован гастрофестиваль «Дәмдәсtour». Кроме того, в этом году планируется проведение фестиваля «Қызғалдақ жолы», фестиваль «Әуе шарлары», «Street food fest», фестивалей «Батпырауықтар», «Жарық шамдар» и «COMIC CON SHYMKENT».

Кроме того, в этом году в планах города благоустройство и реконструкция Этноаула, работающего в режиме 24/7, создание гастрономической аллеи. На территории Бадамского водохранилища планируется создать комфортные для туристов условия.