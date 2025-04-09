В Шымкенте запускают выгодную туристическую карту Citypass

В этом году в Шымкенте появится туристическая карта Citypass. Она упростит передвижение по городу и сделает путешествие комфортнее. С её помощью можно будет оплачивать проезд в общественном транспорте, получать скидки на посещение достопримечательностей и другие бонусы.

Проект, который предлагает гостям города льготный доступ к культурным объектам, развлекательным центрам, музеям и другим достопримечательностям совсем скоро заработает в Шымкенте. Благодаря системе скидок экономия может составить до 50%. Например, если одна поездка в RedBus стоит 2000 тенге, для владельцев карт ее стоимость составит 1000 тенге.

Ерлан Умаров, руководитель туристского инфоцентра «Visit Shymkent»: «Это международный формат, который уже действует в Астане и Алматы. Мы давно хотели внедрить его в Шымкенте. Туристам это удобно и выгодно — мы договариваемся с партнёрами о скидках».

Точная стоимость карты пока не определена, идут переговоры и расчёты. Цена будет зависеть от количества объектов, включённых в программу.

Ерлан Умаров: «Например, дендропарк и зоопарк у нас и так недорогие. Цена карты будет зависеть от числа включённых локаций».

Власти также рассматривают возможность интеграции карты с системой оплаты проезда в городском транспорте.

Ерлан Умаров: «Есть идея добавить общественный транспорт. Если получится, постараемся сделать проезд по карте бесплатным».

В прошлом году Шымкент посетили около 500 тысяч туристов, из них 30 тысяч — иностранцы. Новый продукт должен усилить интерес к городу. Приобрести карту можно будет онлайн и офлайн — через приложения, сайты и в туристических зонах. Точные точки продаж пока уточняются.