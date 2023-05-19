200 операций по пересадке почки провели шымкентские врачи

Жизнь 37- летнего мужчины долгое время зависела от гемодиализа — устройства внепочечного очищения крови.

Шанс на выздоровление появился, когда среди родственников нашелся донор, подходящий по групповой и ткАневой совместимости почек.

«Гемодиализ – это большая проблема, в неделю три раза по 4 часа, проводят эту процедуру. Это очень болезненно, привязываешься к одному месту, не можешь никуда выехать, живешь не полной жизнью. На данный момент состояние здоровья хорошее. Принимаю таблетки, хожу на капельницы, аппетит хороший, сон спокойный. Всем врачам хочу выразить благодарность», —делится мужчина.

Почечная недостаточность — состояние, при котором одна или обе почки не могут в полном объеме выполнять свои функции. Недуг может возникнуть из-за гипертонии, сахарного диабета, сердечной недостаточности и других аутоиммунных заболеваний. В Шымкенте в листе ожидания находятся почти тысяча пациентов на пересадку почки, ещё 150 человек нуждаются в трансплантации печени.

Абылай Донбай, главный врач городской клинической больницы №1:

«Трансплантация – мультидисциплинарный подход. На сегодняшний день в Шымкенте около 1000-и пациентов зависят от аппарата гемодиализа, и наша основная задача уменьшить число пациентов, чтобы они полноценно жили и работали».

За 10 лет в первой городской больнице проведено 200 трансплантаций почек и 30 — пересадок печени. По словам главного врача Абылая Донбая, это большое достижения для Шымкента. Несмотря на то, что медицинские технологии шагнули далеко вперёд, в Казахстане, по-прежнему, не хватает доноров внутренних органов.

Абылай Донбай, главный врач городской клинической больницы №1:

«Есть квалифицированные врачи, которые обучались в Беларуси, России, Южной Корее, а также есть все условия, чтобы выполнять такие операции». Надо развивать трупную трансплантацию, не спрашивая у родственников, если наступает смерть головного мозга, то он является потенциально донором, который может спасти около 7 пациентов».

Сегодня, не выходя из дома, на сайте электронного правительства можно принять важное решение отказаться или согласиться на посмертное изъятие органов. Пересадить можно сердце, легкие, печень, поджелудочную железу, две почки, тонкую кишку и различные ткани. Один донор может спасти жизнь как минимум семи пациентам.