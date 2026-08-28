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На главную Анонс Авторские амулеты с национальными мотивами создали в Шымкенте

Авторские амулеты с национальными мотивами создали в Шымкенте

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Редактор Юлия Машковская
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Фото пресс-службы акимата города Шымкента

В Shymkent Creative Hub прошел мастер-класс по созданию авторских амулетов, в которых участники соединили традиционные национальные мотивы с современным дизайном.

Под руководством художника и дизайнера украшений Айман Тельходжаевой участницы создавали подвески из дерева, используя акриловые краски, камни и ювелирную смолу.

Специальных навыков для участия не требовалось. Каждый мог самостоятельно выбрать орнамент, символику и цветовую гамму, создав уникальное украшение ручной работы.

Мастер-класс направлен на популяризацию национального декоративно-прикладного искусства, сохранение традиционных мотивов и развитие творческих навыков жителей города.

В Shymkent Creative Hub регулярно проводят мастер-классы и образовательные программы по различным направлениям креативных индустрий, в том числе керамике, пэчворку и дизайну.

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