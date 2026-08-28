Ответы казахстанцам через e-Otinish теперь может готовить ИИ

Ответы казахстанцам через e-Otinish теперь может готовить искусственный интеллект. Ежегодно через платформу поступают миллионы обращений граждан, это жалобы, заявления и просьбы. Часть из них повторяется или имеет признаки спама, но государство всё равно обязано на них реагировать.

На жалобы и обращения казахстанцев будет помогать отвечать искусственный интеллект. ИИ планируют подключить к e-Otinish. Система будет определять суть обращения, искать ответственное ведомство, подбирать нормы закона и даже готовить проект ответа. Чиновнику останется проверить его и поставить свою подпись. Казахстанцы к такой перспективе отнеслись неоднозначно.

Эксперты считают внедрение ИИ в Е-Otinish логичным шагом, который поможет обрабатывать миллионы обращений. При этом казахстанцев волнуют вопросы безопасности и один один из ключевых — где будут храниться их данные.

Сопредседатель комитета по информационной безопасности альянса QAZTECH Евгений Питолин заверяет, что информация будет обрабатываться внутри страны: «Модуль искусственного интеллекта для e-Otinish уже размещен на собственной платформе и работает на серверах, расположенных на территории Казахстана. Это означает, что обрабатываемые данные не будут покидать страну и не попадут в зарубежные облачные сервисы, такие как ChatGPT, Claude и другие. Это один из ключевых принципов обеспечения безопасности системы».

Правда, это вряд ли убережет от потенциальных ошибок, которые ИИ вполне может допустить. Поэтому искусственный интеллект должен не заменять сотрудника, а лишь ассистировать. Ответственность за то, какой ответ в итоге получит гражданин, вряд ли сможет понести машина.

Эксперты считают, что система должна лишь помогать сотруднику, а окончательное решение должен принимать человек. Об этом говорит CEO TLAB Technologies Константин Ким: «Мы понимаем, что ошибки допускают и люди. При этом система может правильно определить подавляющее большинство обращений, а лишь небольшую часть ошибочно отметить как спам. Поэтому я бы рекомендовал не принимать решения автоматически. ИИ должен только помечать обращение как потенциальный спам, после чего сотрудник обязан самостоятельно проверить его и принять окончательное решение».

Эксперты советуют не ждать от новой системы идеальной работы с первого дня. ИИ предстоит научиться работать с миллионами реальных обращений и учитывать человеческий фактор. При этом задача у технологии вполне конкретная, не отвечать людям вместо людей, а освободить чиновников от рутины.

Поиск информации, сортировка обращений, подготовка шаблонов всё это машина может сделать быстрее. А у сотрудника останется больше времени на то, что алгоритму пока не под силу, разобраться в конкретной проблеме человека и дать действительно содержательный ответ.