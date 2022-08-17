Как получить паспорт и удостверение личности быстро и комфортно

В шымкентском филиале «Правительства для граждан» рассказали, как получить паспорт и удостоверение личности в ЦОНе максимально комфортно и быстро.

Также напомнили, что есть льготная категория клиентов, которая освобождается от уплаты госпошлины. За семь месяцев 2022 года шымкентцам было выдано 112 565 удостоверений личности и паспортов.

Получение паспорта

Услуги получения паспорта и удостоверения личности пока недоступны онлайн. За оформлением этих документов обязательно нужно обращаться в ЦОН. При этом услуга оказываются по принципу экстерриториальности – вы можете обратиться в любой ЦОН вне зависимости от места прописки. В ЦОНах услугу по оформлению удостоверения личности и паспорта оказывают сотрудники миграционной службы.

Если вы обращаетесь за получением паспорта впервые, вам нужно будет только удостоверение личности. Если у вас истекает срок действия паспорта, вы можете его заменить за 1-2 месяца до истечения срока.

Если вы обратились за получением нового паспорта уже после истечения срока действия старого – никаких штрафов за просрочку не предусмотрено.

Госпошлина за изготовление паспорта – 8 МРП (считается МРП установленное 1 января 2022 г) или (24 504 тенге). Стандартный срок оказания услуги 15 рабочих дней. При желании можно ускорить процесс при доплате.

Жители Шымкента могут ускорить процесс от трех до одного рабочего дня по этой схеме:

1 категория срочности – до 1 рабочего дня — 4 983 тенге;

2 категория срочности – до 3 рабочих дней — 2 752 тенге.

При оформлении паспорта на ребенка нужно предоставить свидетельство о рождении ребенка и оплатить пошлину. Обязательно присутствие одного из родителей.

Удостоверение личности

Удостоверение личности граждане РК получают при достижении ими 16 лет. При достижении этого возраста документ нужно получить в течение месяца, иначе предусмотрен штраф в 7 МРП или (21 441 тенге).Такой же штраф вы заплатите, если не получите новое удостоверение в течение месяца после истечения срока действия старого. При этом, если вы оплачиваете штраф в течении недели, то сумма будет на 50% ниже.

Если у вас есть паспорт, его также необходимо взять собой при оформлении удостоверения. При этом госпошлина за удостоверение личности составляет всего 0,2 МРП или 613 тенге. Ускорить услугу можно по той же схеме, что и с паспортом.

Кроме того, есть льготная категория клиентов, которые освобождаются от уплаты госпошлины за оформление удостоверения и паспорта. Это:

• ветераны ВОВ и приравненные к ним лица;

• Герои Советского Союза и Социалистического труда;

• инвалиды все групп, а также один из родителей инвалида с детства, ребенка-инвалида;

• престарелые, проживающие в учреждениях для престарелых и для инвалидов;

• дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, проживающие в детских домах или интернатах;

• многодетные матери, удостоенные звания «Мать-героиня», награжденные подвесками «Алтын алқа» и «Күмiсалқа»;

• граждане, пострадавшие вследствие Чернобыльской катастрофы.