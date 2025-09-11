Беременные женщины в Шымкенте оказались в центре аферы

В Шымкенте 29-летняя женщина осуждена за мошенничество с социальными выплатами для беременных. Она незаконно увеличила пособия 21 будущей матери, причинив государственному фонду ущерб почти в 22 миллиона тенге и была осуждена по двум статьям.

Шымкентский межрайонный суд признал женщину виновной в мошенничестве и легализации доходов, полученных преступным путем. По версии следствия, она использовала цифровые подписи 40 предпринимателей, чтобы искусственно увеличить социальные выплаты и страховые взносы за беременных женщин.

«С апреля по декабрь 2024 года Жанат Дуйсенова зарегистрировала этих женщин как работающих, хотя они не выполняли никакой работы. С их имен она получила средства социальных выплат и пенсионных взносов, нанеся государственному фонду ущерб в размере 21 809 917 тенге», — следует из материалов судебного кабинета.

В суде обвиняемая признала вину. Часть полученных средств она потратила на первый взнос за квартиру. «Государственный социальный страховой фонд», который выступил в этом деле потерпевшей стороной, простил женщину. Однако суд напомнил – за нарушение закона отвечать придется.

— Дүйсенова Жанат Байділлақызы признана виновной по статьям 190, часть 4, пункт 2, и 218, часть 1 Уголовного кодекса. Ей назначено 5 лет лишения свободы.

Срок наказания ей предстоит отбывать в исправительном учреждении средней безопасности. Суд учел наличие несовершеннолетних детей и сократил срок на 3 года. Материальный ущерб, почти 22 миллиона тенге, будет взыскан с обвиняемой. Решение суда еще не вступило в законную силу.