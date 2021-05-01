Сегодня в Шымкенте 1 мая — День единства народа Казахстана.

В рамках акции «Жасыл қала» аким города М.Айтенов вместе с представителями разных этносов посадил деревья и внес свой вклад в развитие города.

Также сегодня на территории Старого городка открылся и начал свою работу этноаул «Shymkent». Аким города М.Айтенов посетил этноаул, открывшийся в направлении духовного возрождения, где ознакомился с изделиями мастеров национальных ремесел.

В завершение мероприятия аким города, во время интервью представителям СМИ, поздравил жителей с праздником 1 мая — Днем единства народа Казахстана и призвал принять активное участие в акции «Жасыл қала».