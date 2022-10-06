«Этноаул» стоимостью 44 млн построили в Толебийском районе

Юбилей Толебийского района отпразднуют открытием масштабного проекта — в Ленгере близится к завершению строительство «Этноаула» стоимостью 44 млн тенге.

В Толебийском районном центре возводится городище «Этноаул», олицетворяющий казахские традиции и культуру. Посетители получат уникальную возможность совершить путешествие в прошлое и почувствовать дух кочевников. Этноаул состоит из нескольких секторов различной направленности. «Традиционные виды охоты» презентует излюбленные виды промысла казахов. Покажут искусство меткие стрелки.

Нургелды Кияков, автор проекта «Этноаул»:

«Я закончил колледж «Кастеева» и академию искусства имени Жургенова. Всему, чему мы научились, постарались воплотить в проекте «Этноаул». Здесь будут проходить праздничные мероприятия. Перед тем как строить, мы побывали в разных городах, после мы добавили стрельбу из лука и другие элементы».

Этноаул расположен в ущелье первого микрорайона Ленгера. Посетители уникального места национальной культуры и искусства, смогут не только познакомиться с богатой историей, искусством и традициями казахского народа, но и совершить путешествие в этнокультурную среду кочевой цивилизации, увидеть повседневную жизнь села.

Максат Жумабаев, руководитель отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Толебийского района:

«Реализация проекта «Этноаул» обошлась в 44 миллиона тенге. Для того чтобы культурный объект был посещаемым, мы предоставили предпринимателям земельный участок. Они могут предлагать свой товар, изделия ручной работы».

В «Этноауле» гости отведают казахскую национальную кухню, традиционные напитки — кумыс и шубат. После торжественного открытия, здесь будут проводить главные мероприятия Толебийского района и Наурыз мейрамы .