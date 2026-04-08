В Казахстане пересматривают закон об обращении с животными

В Казахстане пересматриваются правила обращения с животными: Мажилис одобрил законопроект о внесении изменений и дополнений в закон «Об ответственном обращении с животными».

Документ направлен на совершенствование законодательства в этой сфере, повышение безопасности граждан и формирование гуманного отношения к животным.

В частности, предлагается:

• обязательная передача отловленных животных в пункты временного содержания для предотвращения повторного выпуска;

• исключение финансирования вакцинации бродячих животных за счет государственного бюджета;

• регулирование численности безнадзорных животных, включая возможность эвтаназии для защиты здоровья населения и предотвращения распространения заболеваний, с закреплением этих функций за местными исполнительными органами;

• развитие системы учета домашних животных, включая обязательное чипирование, а также установление правил разведения — только при наличии регистрации;

• закрепление права общественного контроля: представители общественности смогут посещать приюты и пункты временного содержания животных.

Кроме того, в процессе работы над законопроектом депутаты внесли изменения в законы «О местном государственном управлении и самоуправлении» и «О ветеринарии».

Поправки уточняют полномочия местных органов по регулированию численности животных, поддержке приютов и развитию социальной рекламы, направленной на передачу животных новым владельцам.