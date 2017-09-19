19 сентября 2017 года ДВД Южно-Казахстанской области совместно с ДКНБ по ЮКО в городе Шымкенте, в районе магазина «Гарант», провели специальную операцию по пресечению деятельности преступной группировки, состоящей из сторонников деструктивных религиозных течений.
«По версии следствия, члены группы занимались скупкой и сбытом краденных сотовых телефонов. Перед реализацией изменяли идентификационные коды мобильных устройств и записывали на них материалы экстремистского характера.
Начато досудебное расследование», — сообщили в Управлении государственного языка и информации ДВД ЮКО.
Напомним, полицейские и бойцы спецназа в первой половине дня 19 сентября неожиданно перекрыли дороги и тротуары в районе пересечения проспекта Тауке хана и улицы Байтурсынова в Шымкенте.
Все мужчины с бородами и в коротких штанах были задержаны
Перекресток «Гарант» известен шымкентцам и гостям города стихийной торговлей мобильными телефонами. Мало того, что там реализуются подержанные сотки, на этом «пятачке» можно найти также украденный телефон — все гаджеты «стекаются» на «Гарант».
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7 Комментариев Включено "В ДВД ЮКО сделали официальное заявление о спецоперации по захвату религиозной группировки в Шымкенте"
Вот тебе и «верующие», настоящие верующие не афишируют и криминалом не занимаются.
Молодцы силовики
Давно пора было! Ещё в Старом городе не мешало бы этих бородатых прошерстить!
🤔 что дальше? Ждем новых заявлений https://t.co/M5DjEJgsPk
Более 5-ти лет бегают там в коротких штанишках 😂😂😂только заметили?
Видимо, дали каманду.
👍👍👍
по Торекулова закрыть бы еще мечеть, которая в 10 метрах от пятиэтажных домов…. кто дал разрешение ему строить вблизи пятиэтажек в спальном районе на строительство мечети???!!!! Там рядом детский садик, а этот нехороший гражданин еще акустику через усилители включает…. там дети психами растут… никто на лечение из них денег не даст, время сейчас другое… из-за двух трех десятков верующих, страдают сотни!!!! А возле «Гаранта» нынче очень много бородачей тусоваться стали,.. теперь понятно почему…. Преступники стали бороды отращивать, чтоб доверие населения увеличить к себе… м-да… куда мы катимся????