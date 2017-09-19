В ДВД ЮКО сделали официальное заявление о спецоперации по захвату религиозной группировки в Шымкенте

19 сентября 2017 года ДВД Южно-Казахстанской области совместно с ДКНБ по ЮКО в городе Шымкенте, в районе магазина «Гарант», провели специальную операцию по пресечению деятельности преступной группировки, состоящей из сторонников деструктивных религиозных течений.

«По версии следствия, члены группы занимались скупкой и сбытом краденных сотовых телефонов. Перед реализацией изменяли идентификационные коды мобильных устройств и записывали на них материалы экстремистского характера.

Начато досудебное расследование», — сообщили в Управлении государственного языка и информации ДВД ЮКО.

Напомним, полицейские и бойцы спецназа в первой половине дня 19 сентября неожиданно перекрыли дороги и тротуары в районе пересечения проспекта Тауке хана и улицы Байтурсынова в Шымкенте.

Срочные новости😁 Очищают #Гарант #вшымкенте #шымкент A post shared by 🌐"В ШЫМКЕНТЕ" (@v_shymkente) on Sep 19, 2017 at 2:14am PDT

Все мужчины с бородами и в коротких штанах были задержаны

Перекресток «Гарант» известен шымкентцам и гостям города стихийной торговлей мобильными телефонами. Мало того, что там реализуются подержанные сотки, на этом «пятачке» можно найти также украденный телефон — все гаджеты «стекаются» на «Гарант».