Строители школы в ЮКО третий месяц не могут получить зарплату

В южноказахстанском селе имени Турара Рыскулова негодуют строители. 25 человек третий месяц не получают зарплату. Они проводят капитальный ремонт сельской школы и заявляют, что выполнили уже 90%. И теперь им уже нечем кормить семьи, сообщает КТК.

Бригады строителей приходят на работу не школу ремонтировать, а выпрашивать зарплату. И так уже третий месяц. Люди говорят: до того обросли долгами, что даже нет денег на автобус.

Нуржан Керимбетов, рабочий: «За три месяца получили деньги один раз и то со скандалом. Сейчас у детей моих даже обуви нет зимней в школу ходить. У меня кредиты, комуслуги не оплачены, потому что мы живем только на мою зарплату».

Марина Низовкина, корреспондент: «Капитальный ремонт в школе-лицей имени Абая проводят несколько бригад. С кем-то был заключен трудовой договор, а некоторые строители приступили к работе, поверив честному слову подрядчика. В итоге, возмущаются люди, мало того, что пришлось из дома принести инструменты, так еще и остались без заработной платы».

Ремонтировать школу без трудового договора сельские строители согласились охотно: работы в селе немного. Да и верили, что на гособъектах с подозрительными личностями договоры не заключают. А сейчас удивляются: как резко снизилась стоимость их услуг. Договаривались об одной сумме, а теперь подрядчик озвучивает другую.

Малик Козбаков, рабочий: «Это все вранье. Вот то, что они говорят, 200-300 тысяч – это только за определенную работу. А за объемную работу они должны по миллиону, по 1,5 миллиона за каждую бригаду должны. В сумме объем, который мы сделали, мне лично должны 100-120 тысяч».

За три месяца строители ободрали до кирпичей старую штукатурку, выровняли все стены, выложили в коридорах полы плиткой, а в кабинетах застелили деревянные. Осталось доделать лестницу на второй этаж. Но как ее делать, если с ними за предыдущие работы еще не расплатились. А ведь 109 миллионов тенге на счета компании подрядчика уже перечислены.

Даурен Абишев, начальник отдела образования Тюлькубасского района: «Общая стоимость объекта 114 миллионов тенге, 109 миллионов мы уже перечислили. Насколько знаю, основную сумму людям уже выплатили. Владелец компании сейчас попал в больницу, но обещал выплатить».

В школе имени Абая, несмотря на учебный год, капитальный ремонт еще в полном разгаре. Сдать здание строители должны через неделю, вот только успеют ли, пока неизвестно. 890 детей на эти три месяца распределили по другим сельским школам и колледжам. Правда, в районном отделе образования так и не смогли ответить на вопрос, почему капитальный ремонт в школе начался не летом, а в конце сентября.