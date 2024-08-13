Династия строителей живет в Шымкенте.

Свою судьбу семья Ядыгаровых связала с одним из крупных предприятий по выпуску железобетонных изделий. Трудовой стаж всех членов семьи достигает почти 100 лет, и что самое важное – есть, кому продолжить эту добрую традицию.

Работа у Шералы Ядыгарова всегда проходит на высоте. Во всех смыслах. Трудовой путь в строительной сфере он начал 40 лет назад. Сейчас он крановщик на заводе по выпуску железобетонных изделий.

«Я себя ощущаю бодро, когда работаю. На работу прихожу, и бодрость появляется. Я на своем рабочем месте, и я ценю свою работу. У меня отец тоже был строителем», — говорит Шералы Ядыгаров, крановщик.

Судьбоносное решение Шералы работать на заводе повлияло и на его детей: шесть дочерей и сын пошли по его стопам. Сегодня семья Ядыгаровых является значимой частью истории завода. Заместитель директора по производству Ильяс Абдирахманов отмечает, что на заводе поощряют создание трудовых династий и в этом есть большой потенциал.

«Шералы работает здесь уже сколько лет. Мы ежегодно даём премии и предоставляем путёвки в санаторий. Мы его уважаем», — говорит Ильяс Абдирахманов заместитель директора по производству.

Дочь Шералы Гуллала Асланова также с теплом говорит о своей работе. Сейчас она в трудовом отпуске.

«Мне уже 39 лет. Все равно работаю вместе с отцом. Утром мы уходим на работу, а вечером возвращаемся домой. Я варю сетку для каркасов, которые идут на пустотные плиты и винтовые блоки. Я люблю свою работу», — говорит Гуллала Асланова, арматурщица.

Не собирается прерывать семейную традицию и внук Шадияр Бахтияров. Ему всего 14 лет, но он уже твердо знает, что будет работать в строительной сфере. Пример близких вызывает у него гордость и уважение.

«Я закончу колледж по специальности «крановщик» и буду работать, как дедушка. Мне ещё есть чему поучиться у него. В свободное время я всегда стараюсь находиться рядом с ним», — говорит Шадияр Бахтияров, внук Ш. Ядыгарова.

В условиях растущих темпов строительства в Шымкенте, где ежегодно возводится миллион квадратных метров жилья, семья Ядыгаровых гордится своей причастностью к этому процессу. Строительная сфера стала смыслом их жизни. Глава семьи, несмотря на выход на пенсию, продолжает трудиться. На заводе его ценят и уважают, а он сам признается, что на рабочем месте чувствует себя нужным человеком.