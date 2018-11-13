Труженики Сайрамского района с начала года выпустили продукции на 115 млрд тенге.

По выпуску промышленной продукции район в области на втором месте. Промышленность развивается по двум направлениям: за счет открытия новых предприятий и увеличения производительности существующих заводов и фабрик.

Экономику района поднимают, используя все резервы края. Успешно зарекомендовало себя предприятие по выпуску электрического кабеля. Орынбек Усенов работает там оператором. Он следит за работой автоматизированного производства.

Орынбек Усенов, оператор

Орынбек Усенов, оператор: «Работаю на заводе восемь лет. Работа есть и летом и зимой. Заработную плату получаем во время. Сам живу в Аскукенте. Не надо никуда ездить далеко, работаю рядом с домом».

Для производства кабельных электрических проводов необходимое сырье поставляют предприятие «Казахмыс» и шымкентский завод «ЦветЛит». В год здесь могут производить более 7 тысяч метров продукции. Уже изготовили более 2 тысяч метров кабельного электрического провода. Продукция, говорят на предприятии, востребованная, заявки поступают теперь и из Туркестана, где начинается грандиозное строительство.

Сырым Панов, технолог

Сырым Панов, технолог: «Мы сейчас экспортируем продукцию в  Узбекистан, Кыргызстан и Туркменистан. В будущем планируем расширить производство и открыть новые рабочие места».

Выпускают на заводе еще и необычный провод, который покрывается специальной пленкой. Применяется он под землей и очень востребован из-за своих изоляционных свойств. На заводе сейчас работает в две смены 65 человек.

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