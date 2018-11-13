Труженики Сайрамского района с начала года выпустили продукции на 115 млрд тенге.

По выпуску промышленной продукции район в области на втором месте. Промышленность развивается по двум направлениям: за счет открытия новых предприятий и увеличения производительности существующих заводов и фабрик.

Экономику района поднимают, используя все резервы края. Успешно зарекомендовало себя предприятие по выпуску электрического кабеля. Орынбек Усенов работает там оператором. Он следит за работой автоматизированного производства.

Орынбек Усенов, оператор: «Работаю на заводе восемь лет. Работа есть и летом и зимой. Заработную плату получаем во время. Сам живу в Аскукенте. Не надо никуда ездить далеко, работаю рядом с домом».

Для производства кабельных электрических проводов необходимое сырье поставляют предприятие «Казахмыс» и шымкентский завод «ЦветЛит». В год здесь могут производить более 7 тысяч метров продукции. Уже изготовили более 2 тысяч метров кабельного электрического провода. Продукция, говорят на предприятии, востребованная, заявки поступают теперь и из Туркестана, где начинается грандиозное строительство.

Сырым Панов, технолог: «Мы сейчас экспортируем продукцию в Узбекистан, Кыргызстан и Туркменистан. В будущем планируем расширить производство и открыть новые рабочие места».

Выпускают на заводе еще и необычный провод, который покрывается специальной пленкой. Применяется он под землей и очень востребован из-за своих изоляционных свойств. На заводе сейчас работает в две смены 65 человек.