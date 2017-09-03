Кайрат Ералиев из Шымкента стал чемпионом Мира по боксу. В финале турнира 29-летний боксер одолел американца Дюк Раган, став 11-м чемпионом мира в истории казахстанского бокса.

После боя Кайрат Ералиев поделился с корреспондентом Sports.kz своими первыми эмоциями.

«Спасибо всему нашему народу, который болел и поддерживал меня! — сказал Кайрат, — Хочу поздравить всех верующих со священным праздником Құрбан айт. Хочу пожелать всем нашим землякам добра, здоровья! Путь и дальше высоко поднимается флаг Казахстана на мировой арене! Успехи казахстанских атлетов — это результат колоссального труда и внимания государства к спортсменам. Благодаря поддержке Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева оказывается всесторонняя поддержка развитию спорта. Хочу также поблагодарить Президента Национального олимпийского комитета Казахстана Тимура Кулибаева — спорт в нашей стране развивается, и мы продолжаем покорять новые вершины».

Кайрат Ералиев родился 8 мая 1988 года в Шымкенте, Южно-Казахстанская область. По данным Федерации бокса РК, Кайрат бронзовый призер чемпионата мира (2013), победитель международного турнира «GeeBee» (2014), чемпион мира среди военнослужащих (2014), победитель IV международного турнира «Кубок Президента Республики Казахстан» (2014), бронзовый призер Азиатских Игр (2014). Мастер спорта международного класса.

Казахстанские боксеры вернутся с Чемпионата мира уже в понедельник. Ночью с воскресенья 3 августа на понедельник 4 августа они прилетят в Астану.