Тренерам шымкентских пловцов пообещали вернуть бассейн. На сегодняшний день порядка 200 спортсменов ЮКО остались без большой воды и вынуждены «плавать» на асфальте. Доверительный управляющий крытого бассейна потребовал с пловцов оплату по действующему прейскуранту.

Напомним, в августе в плавательном комплексе сменилось руководство. Бассейн был продан на электронном аукционе. Правда, «продан» для условий аукциона слово несколько неуместное — бассейн был передан в доверительное управление с правом выкупа его через 10 лет. А пока новый доверительный управляющий обязан сохранить профиль деятельности, не менять штат сотрудников и не повышать цены.

Все вроде и осталось, как прежде, только бесплатников попросили покинуть территорию. И детская спортивная школа по плаванию «закрыла двери с той стороны». Далеко не каждый родитель может позволить себе платить ежедневно по 900 тенге за два часа тренировок.

Юных пловцов приютил Центральный стадион. Ребятам выделили парковку для авто, которая является также проезжей частью. Во время занятий следить за безопасностью детей из каждой группы собираются все тренеры и несколько родителей.

Константин Обласов, тренер по плаванию: «Где нам еще тренироваться? Приходиться здесь на цементе. Мы наблюдаем, чтобы дети не травмировались. Но опасно. Как может готовиться пловец на суше? Нам нужна вода. Просто необходима. Через месяц наши спортсмены должны представлять область на Кубке Казахстана в городе Темиртау. А мы не готовы. Ведь здесь даже элементарных турников нет…»

Пять лет назад, когда открылся крытый бассейн, спортшкола олимпийского резерва по водным видам спорта и руководством бассейна заключили «нулевой» договор. Он ежегодно пролонгировался и дети тренировались бесплатно.

Ситуацию прокомментировал и представитель ТОО «Grand trust» Алмас Меирбеков: «По нашим данным, на этот год, между спортивной школой и бассейном не был заключен договор. А как нам пускать их детей? Это же незаконно. Неоднократно мы через их же представителя отправляли уведомление о том, чтобы вышли письмом и сели за стол переговоров. Мы должны решить, как будем дальше работать. Мы не отказываем. Должны быть выгодные условия обеим сторонам…»

В бассейн не могут попасть и спортсмены с ограниченными возможностями. Областная спортивная школа для инвалидов отправила письмо, но ответ получила стандартный — платите 450 тенге/час за человека и тренируйтесь сколько влезет.

Будущие паралимпийцы тоже прекратили тренировки, за исключением нескольких ребят, которые готовятся к республиканской спартакиаде за своей счет.

Мухтар Жакишев, отец особенных детей: «У меня двое детей ходили в этот бассейн на тренировки. Они инвалиды 3 группы по слуху. Кандидаты в мастера спорта по плаванию. Участвовали во многих стартах, завоевывали медали. Теперь они дома. Конечно, общей физической культурой занимаются. Но без воды. В открытом бассейне им нельзя тренироваться».

После появления представителей СМИ, в руководстве бассейна сообщили тренерам о вроде бы принятом положительном решении. По словам спортивных наставников, в управляющей компании их заверили, что через пару дней дети могут вернуться к тренировкам.