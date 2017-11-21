Шымкентские юные пловцы вернулись с победой из Актобе

В Шымкенте встретили детскую сборную ЮКО по плаванию. Наши ребята выступали на республиканском турнире, который проходил в Актобе.

Юные пловцы из Шымкента стали лучшими во всех дистанциях и завоевали 29 медалей. За звание лучшей сборной боролись 29 команд из разных регионов страны. На соревнованиях участвовали дети от 7 до 14 лет.

«Вы не представляете, как наши ребята выиграли, мы забрали почти все награды. Было очень много команд, но наши ребята стали лучшими. Нас встретили очень хорошо и пригрозили больше нас не приглашать, так как мы забираем все медали (шутит — прим. автора). Наши детки показали класс и мы гордимся и радуемся. Вместе мы сила», — говорит Виктория Ли, старший тренер отделения плавания ГКП ЦВСК.

Шуддин Саидов