Спасатели Шымкента бесплатно обучают детей плаванию

Спасатели Шымкента обучают детей плаванию. Бесплатные уроки проводят в нескольких районах, где есть водоёмы и аквапарки. Делают это для того, чтобы свести количество трагедий на воде к минимуму. Ведь в печальную статистику чаще всего попадают те, кто не умел плавать. Дети учатся дружить с водой, осваивая базовые навыки. Такая акция, уверены специалисты, поможет спасти не одну жизнь.

У Арсена Искандерова это первый в жизни урок плавания. Спасатели пока придерживают юного пловца, чтобы он смог постепенно научиться дружить с водой.

«Я плавать не умею, меня сейчас дядя спасатель учит. Я хочу быстро научиться», — говорит Арсен Искандеров, житель г. Шымкента.

Самое главное, считают спасатели, что дети от пребывания в воде получают удовольствие, значит и плавать научатся хорошо, а это жизненно необходимый навык. До конца лета больше 2 тысяч детей смогут бесплатно учиться этому. Здесь им показывают, как не бояться воды и учат правильно дышать.

«С бассейнами подписали меморандумы, чтобы обучать детей из малообеспеченных и многодетных семей. Обучение рассчитано на всё лето. За это время дети должны научиться плавать и знать основы безопасности на воде», — говорит Нуржан Каракозев, начальник управления гражданской обороны ДЧС г. Шымкента.

Спасатели сейчас также патрулируют места отдыха. Особое внимание водоёмам. Утомлённые солнцем тянутся к воде. Река Кошкарата в Шымкенте летом особенно манит отдыхающих. Здесь официально разрешено купаться только возле истока. Здесь дно очищают, а территорию обрабатывают от клещей. А вот дальше купаться уже запрещено, говорят спасатели. Но это не становится преградой для настойчивых любителей водных процедур. Водная гладь везде разная, предупреждают специалисты.

В Шымкенте есть 3 места, где разрешено купаться. И там всегда многолюдно. В прочем как и на 13 запрещенных участках. Но такой отдых не всегда безобидный.

«На сегодняшний день согласно статистике по республике 74 человека утонули, из них, к сожалению, 23 – это дети. Почему дети, потому что без присмотра взрослых дети, у нас бывает, такие факты были», — говорит Жанибек Каримбаев, заместитель начальника ДЧС г. Шымкента.

Спасатели продолжают напоминать отдыхающим элементарные правила безопасности. Теперь горожане получают SMS-рассылку, цель которой — уменьшение несчастных случаев.