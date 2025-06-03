В Шымкенте стартовал чемпионат Казахстана по плаванию

В спортивном комплексе «Денсаулық» начался чемпионат Республики Казахстан по плаванию среди юношей и девушек младшей и средней возрастных категорий.

В турнире участвуют около 300 спортсменов, представляющих 20 команд из различных регионов страны.

Шымкент на соревнованиях представляют две сборные, в состав которых вошли 40 юных пловцов.

Чемпионат проводится с целью повышения уровня профессионального мастерства молодых пловцов, обмена опытом, а также выявления перспективных спортсменов, способных в будущем достойно представить Казахстан на международных соревнованиях.