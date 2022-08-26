Пловчиха из Шымкента с рекордом выиграла 4 медали в Турции

«Где мы, там — победа» — этим девизом руководствовалась на Исламских играх Аделаида Пчелинцева.

Пловчиха завоевала четыре медали, установив рекорд. Ей удалось проплыть дистанцию в 50 метров за 31 секунду. По словам девушки, первые соревнования и сладкий вкус победы затянули ее в бесконечную борьбу. Теперь в её арсенале больше двухсот наград различного достоинства. По приезду в родной Шымкент Аделаида стала настоящей звездой, с ней фотографируются и дарят подарки.

Аделаида Пчелинцева, пловчиха:

«Золотую медаль я получила за 50 метров брассом, это моя основная дистанция, бронзу за 100 метров брасс, серебро было получено за дистанцию 4 по 100 комбинированной эстафеты комплексным плаванием и еще одну бронзу на эстафете 4 по 100 вольным стилям. У меня было ощущение гордости, что я стою на пъедестале под своим флагом и я могу петь свой гимн и гордиться этим».

Соревнования проходили в Турции. По словам Адеалиды, самой сложной ее соперницей была местная спортсменка. Однако, благодаря упорным тренировкам и целеустремленности Аделаиды, ей удалось стать лучшей среди девушек-пловчих. Талантом казахстанкой чемпионки были ошарашены спортсмены из 54-ёх стран.

Справиться с волнением и настроиться на победу Аделаиде помогает тренер. Сейчас пловчиха числится в национальной сборной Казахстана. К исламским играм, чемпионка усиленно готовилась больше пяти месяцев. За отличный результат тренеры наградили Аделаиду денежным призом.

Жанас Шалдарбеков, тренер:

«Аделя — целеустремленная спортсменка. У нее всегда есть определенная цель, занять места, для того чтобы попасть в Азиатские игры. Это очень важно для нас. И конечно же это чемпионат мира и взять лицензию на олимпийские игры. Вот эти цели ею движут «.

Несмотря на плотный график, у Аделаиды есть увлечения помимо плавания. В свое свободное время, чемпионка занимается дрессировкой собак, увлекается рисованием и даже ткёт ковры.