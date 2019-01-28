По словам министра финансов РК Алихана Смаилова, для защиты от контрафактной продукции, выравнивания конкурентных условий бизнеса и сокращения объема теневой экономики в настоящее время ведется работа по созданию системы маркировки и прослеживаемости товаров, передает Zakon.kz.

«Промаркировано на данный момент свыше 250 тысяч меховых изделий. В рамках пилота по маркировке меховых изделий имеются положительные результаты. За 2018 год по сравнению с 2017 годом количество импортеров, оформивших декларацию на товары, увеличилось в 1,4 раза — с 63 до 90. Маркировка меховых изделий позволила выявить налогоплательщиков, занижавших доходы с целью применения предельного порогового значения по специальному налоговому режиму для льготного налогообложения», — сказал Смаилов на правительственном часе в мажилисе по вопросам внедрения цифровых технологий в налоговое и таможенное администрирование.

Он сообщил, что количество субъектов, осуществляющих деятельность на основе патента, сократилось в 13 раз — с 247 до 19. В то же время поступления таможенных пошлин и налогов по импорту вырос в 1,5 раза — с 372 млн тенге до 516 млн тенге.

«Количество импортеров меховых изделий увеличилось в два раза — с 19 до 39. В целях расширения перечня маркируемых товаров с октября 2018 года начат пилот по маркировке табачной продукции. В текущем году начнется пилот по маркировке лекарственных средств», — уточнил министр.

В заключение глава Минфина добавил, что работа в данном направлении будет продолжена с учетом замечаний и предложений депутатов при ратификации Соглашения «О маркировке товаров средствами идентификации в ЕАЭС».