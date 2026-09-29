Роковые 3,5 миллиметра: казахстанку лишили золота Азиады из-за кроссовок

Казахстанская легкоатлетка Ясмина Токсанбаева первой финишировала в марафонской спортивной ходьбе на Азиатских играх-2026, однако её результат был аннулирован из-за несоответствия обуви требованиям World Athletics.

Дистанцию более 42 километров спортсменка преодолела за 3 часа 22 минуты 20 секунд. После финиша технические делегаты проверили экипировку призёров и установили, что модель кроссовок Токсанбаевой отсутствует в списке разрешённых для соревнований.

В Национальном олимпийском комитете Казахстана сообщили, что World Athletics официально подтвердил несоответствие обуви действующим требованиям. Согласно регламенту, в таком случае результат спортсмена признаётся недействительным, а итоговый протокол корректируется.

Сама Ясмина Токсанбаева заявила, что тяжело восприняла решение. По её словам, если бы о несоответствии обуви сообщили до старта, ситуацию можно было бы исправить.

«Если бы меня проверили до старта и сказали, что кроссовки не подходят, я бы могла их заменить. Я хотела эту медаль подарить Казахстану и сделать историю», — сказала спортсменка в интервью A2SPORTS24KZ.

По данным спортивного портала Offside.kz, Токсанбаева выступала в кроссовках японского бренда, модель которых не соответствовала ограничениям World Athletics по толщине подошвы. С 20 апреля 2026 года максимальная допустимая толщина составляет 40 миллиметров. У модели, в которой выступала казахстанка, высота подошвы в области пятки, по данным издания, составляет около 43,5 миллиметра.

Спортивный обозреватель Альберт Ахметов отметил, что соответствие экипировки регламенту необходимо проверять ещё до выхода спортсмена на старт. Он также напомнил, что на этих Азиатских играх уже был похожий случай с представительницей Ирана в семиборье.

Казахстанская сторона направила протест и жалобу на решение.

При этом Федерация лёгкой атлетики Казахстана заявила, что независимо от результатов рассмотрения полностью выплатит Токсанбаевой за счёт собственных средств вознаграждение, предусмотренное за победу.