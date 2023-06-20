Какой идеальный возраст для создания семьи рассказали Шымкентцы

Лето — начало свадебного сезона в Шымкенте. В это время года, найти зал торжеств для проведения тойев практически невозможно. Места бронируют за полгода вперед.

Корреспонденты нашего издания узнали, что в большинстве залы торжеств (тойхана) бронируют на свадьбы, узату, келин щай, сватовство и только после на другие мероприятия.

Зачастую, женятся молодые пары, средний возраст которых от 20-ти до 26-лет. Коренные жители мегаполиса считают, что жениться нужно именно в этот период, так как чаще всего уже после 26- ти лет, прижиться друг другу сложно.

ЧТО ДУМАЮТ ДЕВУШКИ ШЫМКЕНТА?

«Я считаю, что замуж нужно уходить с 19 до 22 лет, а там уже будет сложно. Я к примеру, планирую закончить учебу, поработаю годик и замуж», — говорит Айнур.

«У меня брат женился в 21 год, ему уже 34. Все отлично у них. А я, нет, пока не планирую. Мне только 19 лет», — говорит Акмарал.

«Мне 30, я не замужем. Надо, да! Но, с каждым годом становишься требовательнее и присматриваешься и прикапываешься к мелочам. Это плохо, а когда молодая, не думаешь и просто идешь, потом как-то наверное приживаешься»,— говорит Зарина.

ЧТО ДУМАЮТ ПАРНИ?

«Жениться нужно рано, так как нужно растить детей, еще и вырастить. А поздно женишься, сложно бывает», — говорит Арман.

«Мне 24, я ищу пока девушку, бывает что мне не подходит, или я не нравлюсь. Да, признаюсь, с каждым годом становишься требовательнее. Я думаю как, нужно пока мозгов нет, женился и все»,— говорит Даулет.

«Я в свои 22 не планирую пока, мне нужна карьера, мне нужны деньги для семьи. А жениться и таксовать, нет, я не хочу», — говорит Касым.

ЗА КОГО ВЫХОДИТЬ ИЛИ НА КОМ ЖЕНИТЬСЯ?

В своем опросе, мы спросили людей о том, с кем хотят они создавать семьи? Местными или за пределами Шымкента?

Большинство опрошенных девушек хотели бы остаться в городе, рядом с родителями, не уезжать далеко и не в аул.

Шымкентские же парни тоже предпочитают девушек из Шымкента, ссылаясь на то, что они ближе по характеру. Но, есть и те, кто хотел бы жениться на девушке из любого города страны, ведь главное не из какого ты населенного пункта, самое главное — какой ты человек.