Династия водителей работает в Шымкенте

В Казахстане отметили день транспортников — праздник, который символизирует преданность и профессионализм людей, ежедневно обеспечивающих удобство и безопасность наших поездок. Наши корреспонденты решили рассказать о династии водителей автобусов, которые не только везут пассажиров по знакомым маршрутам, но и сохраняют семейные традиции, передавая опыт и мастерство молодому поколению.

За рулем двух автобусов — отец и сын Оразбаевы. Рано утром они разъезжаются по своим маршрутам и встречаются около 10 часов вечера, когда смены подходят к концу. Хотя случается, что отец с сыновьями встречаются на линии.

Приветственный гудок и дальше крутить «баранку». Главное чего придерживаются в династии транспортников Оразбаевых — это дисциплина и доброжелательность по отношению к каждому пассажиру.

Но это уже разгар рабочего дня. А утро водителя автобуса начинается с рассветом. Проснуться, добраться до работы и не опоздать, вставать приходится в 5, а то и пол пятого утра. Но это дело привычки, говорят бывалые водители.

Глава семьи Талгат Оразбаев начал свою карьеру водителем автобуса 30 лет назад, ещё в советское время, когда дороги были пустыннее, а графики менее насыщенными. С тех пор многое изменилось: автобусы стали комфортнее, дороги – оживленнее, но неизменным осталось одно – любовь к профессии. И она передалась по крови. Двое сыновей Талгата-ага с детства работают вместе с ним, сначала были кондукторами, а сейчас и сами перевозят людей в общественном транспорте.

«Раньше система была кондукторов, я их водитель кондукторами мы работали, на каникулах, после учебы тоже приходили работать помогали. И потом права получили пошли на эту профессию, два сына у меня вместе работаем. Старший, у него 10 лет стажа, на этой базе работал младший сын. Утром вместе приезжаем, вечером уезжаем», — говорит Талгат Оразбаев, водитель.

Сын — 32-летний Жандар работает водителем 5 лет. Для него это не просто работа, а возможность быть полезным жителям Шымкента. Мужчина с особым теплом вспоминает времена, когда отец брал его на работу во время летних каникул.

«Даже во время школы мы приходили с уроков и шли помогать папе. Это очень приятные воспоминания. А затем я получил права и сам стал водителем. Сейчас очень хорошо работать, в автобусах кондиционеры, комфортно. Мне очень нравится быть за рулем, в этом есть своя атмосфера, выполнять маневры, управлять такой большой машиной», — говорит Жандар Оразбаев, водитель.

Жандар говорит, его дети — маленькие и пока не проявляют интерес к профессии водителя. Колда подрастут сами решат, кем стать в будущем. Но надеется, что династия на них не прервется.

Самое главное в их работе, говорит глава четы Оразбаевых — это дисциплина, выдержка и внимательность. А еще любовь к своему делу. Их коллеги говорят, и в отце и в сыновьях есть все эти качества.

«Самые главное это дисциплина, не опаздывать на работу, вечером вовремя прийти, засыпать. Я свою работу люблю, перевожу людей до точки, все довольны, новые машины кондиционеры работают, по графику ездим, мне нравится своя работа», — говорит Талгат Оразбаев, водитель.

«У Талгата очень большой стаж, он очень опытный водитель, дисциплинированный, он научил этому своих сыновей. Они все большие профессионалы своего дела, с любовью относятся к технике, к людям, которых перевозят. Когда после отца пришли сыновья, мы даже не сомневались, что они такие же профессионалы, как и он. Ни разу не нарушали правила дорожного движения, водят хорошо, ответственные и отзывчивые», — говорит Абдибек Укибаев, заместитель директора транспортной компании в г. Шымкенте.

Такие династии — настоящая редкость. Это не просто профессия, а настоящая жизнь на колесах.