В Шымкенте на три месяца перекроют одну из центральных дорог

С 15 апреля по 15 июля в Шымкенте будет временно перекрыто движение по дороге на пересечении улиц Акназар хана и Койкелди батыра, передает Kazinform.

Как сообщили в управлении транспорта и автодорог, на время проведения работ движение всех видов транспорта по данному участку будет ограничено.

— Приносим извинения за временные неудобства. Просим горожан заранее планировать маршруты движения. Ограничение продлится три месяца, — прокомментировали в ведомстве.

Напомним, масштабными дорожными работами охвачен фактически весь город. В некоторых районах Шымкента обновлены участки дорог, однако многие по-прежнему ожидают капитального ремонта. Водители отмечают, что на фоне реконструкции усилились заторы, особенно в часы пик.